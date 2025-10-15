Homem é torturado e mantido refém sob mira de submetralhadora na Grande BH

Um homem de 51 anos foi mantido refém e torturado durante um assalto à cada dele, nessa terça-feira (14/10), em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que saía de casa para o trabalho, por volta das 7h, quando foi rendida por dois homens armados, um deles portando uma submetralhadora e o outro, uma pistola.

Os criminosos obrigaram o homem a retornar para o interior da residência, onde o mantiveram sob tortura enquanto revistavam o imóvel em busca de um cofre. Os assaltantes roubaram correntes de ouro, alianças, relógio, tênis, pertences da esposa, caixa de som e celular, entre outros objetos. Em seguida, fugiram em um Celta cinza, onde havia um terceiro comparsa aguardando na direção.

A PM conseguiu identificar o veículo depois de constatar que a placa estava adulterada. O carro foi localizando no Bairro Tupi, Região Norte de Belo Horizonte. No endereço, familiares abriram a porta e encontraram um dos suspeitos fingindo estar dormindo. Com ele, os policiais apreenderam uma réplica de arma de fogo e três munições calibre .380. O suspeito indicou onde estava o celular da vítima, que foi resgatado em um matagal.

O homem preso revelou que o crime foi planejado por um comparsa conhecido como “Gordinho”. Ele obteve informações com um pintor, que havia trabalhado na casa da vítima e foi passageiro dele em uma viagem de mototáxi. Ainda segundo o preso, o pintor contou para "Gordinho" que o morador guardava dinheiro em um cofre.

O homem também revelou que o grupo monitorou a rotina da vítima por mais de uma semana, e “Gordinho” teria prometido 20% do valor do roubo ao motorista do Celta, responsável por dar apoio logístico. O suspeito afirmou que pensou em desistir ao saber que o líder planejava cortar a orelha da vítima caso ela não colaborasse, mas acabou aceitando participar da ação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e o veículo foi removido para o pátio. O trabalho de investigação será conduzido pela PC em busca dos dois comparsas que ainda estão foragidos. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência.