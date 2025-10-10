Grupo é preso em flagrante durante assalto a casa de ex-comandante da PM

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (10/10), quatro homens que invadiram a casa de um ex-comandante-geral da Polícia Militar, no Bairro São Bento, na Região centro-sul de Belo Horizonte.

A Central da PM recebeu um comunicado sobre a invasão da residência, ainda durante o assalto. Várias viaturas foram enviadas ao endereço e os militares fizeram um cerco ao local, que possibilitou a realização das prisões. De acordo com os militares, os criminosos estavam fortemente armado.

Foram apreendidas uma submetralhadora caseira, cartuchos calibre .380, balança de precisão e três porções de skunk.

Os presos foram levados à 1ª Delegacia da Polícia Civil, no Bairro Santo Antônio, na capital.