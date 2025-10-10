Ladrão tenta invadir casa e morre preso pela cabeça no muro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ao tentar invadir, para roubar uma casa em Ponte Nova (MG), um homem ficou com a cabeça presa em um vão no muro e morreu.

O caso ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira (10/10). A central do Corpo de Bombeiro do município na Zona da Mata recebeu um chamado da PM pedindo ajuda para retirar um corpo preso em um muro.

Os bombeiros foram até a Avenida João Batista Vigiano, Bairro Triângulo, e encontraram o corpo já resgatado por policiais militares.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o dono da casa chamou a PM ao ouvir um barulho do lado de fora e supor que a casa estaria sendo invadida.

O ladrão tentou entrar por uma fresta entre dois pedaços de muro. O corpo passou, mas a cabeça ficou presa. Na tentativa de escapar, ele acabou machucando bastante a cabeça e morreu preso.

Caso anterior

Não é a primeira vez que isso acontece. Em 1983, um homem morreu no Bairro Concórdia, em BH (MG), onde tentou invadir uma residência por um basculante.

Ele passou primeiro a cabeça, mas ficou preso pela cintura, de cabeça para baixo. Foi descoberto pela manhã, quando os donos da casa acordaram e depararam com o homem morto na janela.