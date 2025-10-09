Homem é preso ao tentar furtar cana-de-açúcar em fazenda de Minas

Um homem foi preso nessa quarta-feira (8/10) ao ser flagrado tentando furtar cana-de-açúcar de uma fazenda na região de Aras Dandan, zona rural de Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante ocorreu depois de uma denúncia de um representante da usina responsável pela plantação. O suspeito foi encontrado em um Fox preto com uma carretinha já carregada com a cana.

Durante a abordagem da Patrulha Rural, ele alegou estar recolhendo canas caídas para alimentar o gado, mas os militares verificaram que as plantas haviam sido cortadas recentemente com um facão. Um segundo homem que participava da ação conseguiu fugir ao perceber a chegada da viatura, levando o facão utilizado no corte.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia. O caso foi registrado como tentativa de furto. O veículo e o reboque foram apreendidos, e a carga devolvida a fazenda.

