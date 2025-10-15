Grupo que lavava dinheiro é alvo de operação em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma organização criminosa que lavava dinheiro em Belo Horizonte (MG) é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (15/10). A ação, realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal, cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Minas Gerais.

A Operação Resgate tem o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e aprofundar as investigações sobre a ocultação e dissimulação de dinheiro praticada por integrantes de um grupo já condenado judicialmente por fraudes bilionárias contra o sistema tributário nacional.

A ação é um desdobramento direto da Operação Inflamável, deflagrada em 2023. Na ação anterior, os réus foram condenados por 196 crimes de estelionato consumado, 1.085 estelionatos tentados e por organização criminosa. As penas de reclusão para os líderes do esquema ultrapassam 26 anos.

O grupo criminoso conseguiu fraudar os sistemas da Receita Federal, resultando em um prejuízo efetivo aos cofres públicos na ordem de R$ 348 milhões. O valor em fraudes poderia ter chegado a mais de R$ 3 bilhões, caso a PF não tivesse intervindo.

A Operação Resgate busca identificar, rastrear e sequestrar bens adquiridos com os recursos ilícitos, incluindo imóveis de alto padrão, veículos de luxo e ativos empresariais. Os mandados foram expedidos pelo Juízo Federal da 1ª Vara Criminal com o Juízo Especial Federal (JEF) Adjunto de BH, que também determinou o bloqueio imediato de contas bancárias e registros patrimoniais dos investigados, além do confisco de bens e valores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas fez contato com o MPF e aguarda retorno.

