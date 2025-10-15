Assine
FRAUDES BILIONÁRIAS

Grupo que lavava dinheiro é alvo de operação em BH

Organização criminosa já foi condenada por fraudes bilionárias contra o sistema tributário nacional

Melissa Souza
15/10/2025 09:41

agente da polícia federal, de costas para a câmera, usando colete da instituição
Grupo que lavava dinheiro é alvo de operação em BH crédito: Polícia Federal/Divulgação

Uma organização criminosa que lavava dinheiro em Belo Horizonte (MG) é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (15/10). A ação, realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal, cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Minas Gerais.

A Operação Resgate tem o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e aprofundar as investigações sobre a ocultação e dissimulação de dinheiro praticada por integrantes de um grupo já condenado judicialmente por fraudes bilionárias contra o sistema tributário nacional.

A ação é um desdobramento direto da Operação Inflamável, deflagrada em 2023. Na ação anterior, os réus foram condenados por 196 crimes de estelionato consumado, 1.085 estelionatos tentados e por organização criminosa. As penas de reclusão para os líderes do esquema ultrapassam 26 anos.

O grupo criminoso conseguiu fraudar os sistemas da Receita Federal, resultando em um prejuízo efetivo aos cofres públicos na ordem de R$ 348 milhões. O valor em fraudes poderia ter chegado a mais de R$ 3 bilhões, caso a PF não tivesse intervindo.

A Operação Resgate busca identificar, rastrear e sequestrar bens adquiridos com os recursos ilícitos, incluindo imóveis de alto padrão, veículos de luxo e ativos empresariais. Os mandados foram expedidos pelo Juízo Federal da 1ª Vara Criminal com o Juízo Especial Federal (JEF) Adjunto de BH, que também determinou o bloqueio imediato de contas bancárias e registros patrimoniais dos investigados, além do confisco de bens e valores.

A reportagem do Estado de Minas fez contato com o MPF e aguarda retorno.

