MG: polícia recupera veículos furtados avaliados em R$ 200 mil

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Três veículos, dois carros e uma motocicleta, foram recuperados durante uma operação das polícias Civil e Militar durante uma operação na cidade de Ervália, na Região da Zona da Mata de Minas Gerais, na manhã dessa sexta-feira (10/10).

Os materiais estavam na casa de um homem, de 44 anos, investigado por furto e envolvimento em desmanche e adulteração de veículos.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito foi encontrado pelos policiais em uma rua da cidade. Ele estava em um carro, de cor prata, com outro homem, de 41 anos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, o investigado mais velho conseguiu fugir a pé por uma região de mata. Ele não foi encontrado.

O homem que acompanhava o investigado foi preso em flagrante. As investigações mostraram que o carro em que a dupla estava havia sido furtado e apresentava sinais de adulteração.

Os bens recuperados, avaliados em aproximadamente R$200 mil, foram encaminhados à unidade policial, e os veículos removidos para o pátio credenciado. As investigações continuam para localizar o investigado foragido e identificar outros possíveis envolvidos.

A ação, coordenada pela Delegacia em Ervália, na zona rural do município, contou com o apoio da equipe da PCMG em Visconde do Rio Branco e da Polícia Militar em Guiricema, mobilizando 22 policiais e dez viaturas.

O que foi recuperado?