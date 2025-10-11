MG: polícia recupera veículos furtados avaliados em R$ 200 mil
Duas caminhonetes e uma moto estavam na casa de um investigado por furto e envolvimento em desmanche e adulteração de veículos. O homem conseguiu fugir
compartilheSIGA
Três veículos, dois carros e uma motocicleta, foram recuperados durante uma operação das polícias Civil e Militar durante uma operação na cidade de Ervália, na Região da Zona da Mata de Minas Gerais, na manhã dessa sexta-feira (10/10).
Os materiais estavam na casa de um homem, de 44 anos, investigado por furto e envolvimento em desmanche e adulteração de veículos.
Leia Mais
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito foi encontrado pelos policiais em uma rua da cidade. Ele estava em um carro, de cor prata, com outro homem, de 41 anos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, o investigado mais velho conseguiu fugir a pé por uma região de mata. Ele não foi encontrado.
O homem que acompanhava o investigado foi preso em flagrante. As investigações mostraram que o carro em que a dupla estava havia sido furtado e apresentava sinais de adulteração.
- BH: homem que agia no Anchieta é flagrado com painéis e disfarces no carro
- Polícia Civil começa a desvendar golpe milionário de venda de veículos
Os bens recuperados, avaliados em aproximadamente R$200 mil, foram encaminhados à unidade policial, e os veículos removidos para o pátio credenciado. As investigações continuam para localizar o investigado foragido e identificar outros possíveis envolvidos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ação, coordenada pela Delegacia em Ervália, na zona rural do município, contou com o apoio da equipe da PCMG em Visconde do Rio Branco e da Polícia Militar em Guiricema, mobilizando 22 policiais e dez viaturas.
O que foi recuperado?
- Uma motocicleta
- Duas caminhonetes
- Uma motosserra
- Um aparelho celular