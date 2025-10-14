Operação em MG e SP prende 13 e pede bloqueio de R$ 6 milhões do tráfico

Uma megaoperação deflagrada pelas polícias Militar e Civil contra o tráfico de drogas em cidades de Minas Gerais e São Paulo resultou na prisão de 13 pessoas, com idades entre 19 e 38 anos, nesta terça-feira (14/10).

Ao todo, 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Itajubá, Paraisópolis, Monte Sião, Pouso Alegre, Pedralva, São José do Alegre, Maria da Fé e Cristina, no Sul de Minas, além de Guarulhos, no estado de São Paulo.

A Polícia Civil solicitou à Justiça o bloqueio de aproximadamente R$ 6 milhões em contas que movimentaram valores provenientes da comercialização de entorpecentes.

"No curso da operação, foi recolhida grande quantidade de maconha e crack, balanças de precisão, uma arma de fogo, munições, aparelhos celulares, dinheiro e quatro veículos", informou a instituição policial em comunicado.

A operação contou com a participação de cerca de cem policiais civis da área do 17º Departamento em Pouso Alegre, com apoio das coordenações Aerotática (CAT) e de Operações com Cães (COC) da PCMG, além de 50 policiais militares do 56º Batalhão da PMMG.

