Motorista de app desaparecido em MG é encontrado morto em comunidade rural

O motorista de aplicativo Júlio Cesar Andrade Silvério, de 25 anos, que desapareceu depois de deixar sua residência em Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (14/10).

A Polícia Civil informou que o corpo foi localizado na comunidade rural Cabeça Branca, em um local conhecido como Pedreira. Devido ao estado avançado de decomposição, familiares fizeram o reconhecimento com base nas roupas que Júlio vestia quando saiu de casa na noite do último sábado (11/10). A pochete da vítima foi localizada no local, mas estava sem documentos e sem dinheiro.

No domingo (12), quando um boletim de ocorrência foi registrado, a esposa e o cunhado da vítima encontraram o carro que Júlio dirigia no Bairro Grogotó, por volta das 16h, a poucos minutos de onde morava com a mulher e a filha de 2 anos do casal. Os parentes notaram que havia sangue no porta-malas e no freio de mão. A polícia foi informada.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) a fim de confirmar a identidade da vítima, informou a Polícia Civil de Barbacena.

Segundo a família, Júlio trabalhava como pedreiro e fazia corridas por aplicativo para complementar a renda. Como era dia da tradicional Festa das Flores e Rosas, no Parque de Exposições da cidade, ele decidiu aproveitar a ocasião e saiu para trabalhar.

Conforme o irmão dele, Juliano Nelson Silvério, de 37 anos, Júlio conversou com a esposa pela última vez por volta das 23h de sábado, via WhatsApp. “Depois disso, ele não respondeu mais a ela. Outras pessoas da família tentaram contato, mas as ligações retornavam com uma mensagem informando que o celular estava fora de área ou desligado”, disse à reportagem nessa segunda-feira (13/10).

Agora, com a localização do corpo, a Polícia Civil segue com a investigação para identificar o responsável pelo homicídio e apurar a motivação e as circunstâncias que envolveram o crime.

