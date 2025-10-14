Assine
overlay
Início Gerais
EM VENDA NOVA

Em apoio à Delegacia do estado de Goiás, PCMG prende lutador de MMA em BH

A operação aconteceu na última semana e também resultou na apreensão de dois celulares

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
14/10/2025 18:12

compartilhe

SIGA
x
O lutador foi encontrado em um imóvel, na Região de Venda Nova, em BH
O lutador foi encontrado em um imóvel, na Região de Venda Nova, em BH crédito: Reprodução / TV Alterosa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em apoio operacional à Delegacia do estado de Goiás (GO), realizou uma operação que resultou na prisão preventiva do lutador de MMA, Henrique Silva Lopes, de 40 anos, mais conhecido como “Montanha”, na última quarta-feira (8/10). 

Na data, a equipe Alpha da corporação se deslocou até um imóvel no bairro Europa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. No local, confirmaram a presença de Henrique, que foi imobilizado e preso. 

Leia Mais

A Polícia Civil ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão. O primeiro, no imóvel em que estava o lutador, o que levou a localização e apreensão de celulares. Em seguida, a equipe se deslocou para um outro imóvel em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH. 

Até esta terça-feira (14/10), Henrique continua preso, no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG). 

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil do estado de Goiás para mais informações sobre a operação, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte lutador prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay