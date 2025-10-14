Em apoio à Delegacia do estado de Goiás, PCMG prende lutador de MMA em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em apoio operacional à Delegacia do estado de Goiás (GO), realizou uma operação que resultou na prisão preventiva do lutador de MMA, Henrique Silva Lopes, de 40 anos, mais conhecido como “Montanha”, na última quarta-feira (8/10).

Na data, a equipe Alpha da corporação se deslocou até um imóvel no bairro Europa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. No local, confirmaram a presença de Henrique, que foi imobilizado e preso.

A Polícia Civil ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão. O primeiro, no imóvel em que estava o lutador, o que levou a localização e apreensão de celulares. Em seguida, a equipe se deslocou para um outro imóvel em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH.

Até esta terça-feira (14/10), Henrique continua preso, no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG).

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil do estado de Goiás para mais informações sobre a operação, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima