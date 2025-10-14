Minas promove ‘Dia D de Multivacinação’ neste sábado (18/10)

A Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais (SES-MG) promove neste sábado (18/10) o Dia D de Multivacinação. O objetivo é atualizar o cartão de vacinas e, consequentemente, reduzir riscos de doenças imunopreveníveis, além de fortalecer a proteção coletiva. A ação segue até 31 de outubro e faz parte da Campanha de Multivacinação 2025.

Segundo a pasta, o Programa Mineiro de Imunizações já investiu quase R$ 500 milhões em estratégias que facilitam o acesso às vacinas, como imunização em escolas e os vacimóveis, veículos adaptados para que sejam um pequeno centro de vacinação itinerante.

A campanha acontece em um contexto de recuperação das coberturas vacinais em Minas Gerais. Ainda segundo a SES-MG, dados parciais de 2025 mostram que o estado já aplicou mais de 11 milhões de doses, superando o total registrado em 2024.

“Nós temos muito orgulho de estar recuperando os índices vacinais. Ainda falta um pouco para batermos os recordes já alcançados. O vacimóvel está rodando o estado inteiro, é super importante porque ele leva para o dia a dia das pessoas essa principal arma de doenças imunopreveníveis e também ações dentro das escolas”, disse o secretário de estado de saúde, Fábio Baccheretti.

Os vacimóveis percorrem praças, eventos e áreas de difícil acesso, ampliando o alcance da imunização e informando a população. Hoje, 243 unidades estão em operação, atendendo pelo menos 240 municípios e aplicando mais de 195 mil doses.

“Vamos lembrar, o cartão de vacina tem que estar em dia. Se estamos, hoje, sem ter poliomielite, é porque a vacina é um sucesso”, contou Baccheretti. “Então, aos pais, responsáveis, vamos deixar o cartão de vacina em dia e nós também, trabalhadores de saúde, professores, idosos. Temos anualmente vacina para tomarmos para que a gente não deixe esse fantasma de doenças imunopreveníveis voltar, ou seja, doenças que não existem quando as pessoas estão vacinadas”, finalizou.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos