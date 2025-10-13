Sabará inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à Campanha Nacional de Multivacinação 2025, que acontece até o dia 31 de outubro em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com exceção da UBS do Pompéu.

O objetivo da campanha é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, reforçando a proteção contra diversas doenças e fortalecendo o compromisso da cidade com a imunização.

Durante o período, as UBS funcionam das 8h às 16h30, e no sábado, 18 de outubro, data do Dia D da Multivacinação, o atendimento será ampliado, das 8h às 17h, para facilitar o acesso das famílias.

Estarão disponíveis todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025, entre elas as que protegem contra poliomielite, covid-19, febre amarela, HPV, hepatite, sarampo, rubéola, varicela e rotavírus. A única exceção será o imunizante contra a influenza, que não será aplicado neste período.

O prefeito Sargento Rodolfo ressaltou a importância da participação da população. "Estamos trabalhando para garantir que nenhuma criança ou adolescente de Sabará fique sem proteção. Peço aos pais e responsáveis que levem seus filhos às unidades de saúde, é um gesto simples que salva vidas".

O secretário municipal de Saúde, Wagner Fulgêncio, reforçou o empenho das equipes. "Nossa rede de saúde está preparada para atender com agilidade e acolhimento. O Dia D será uma grande oportunidade para que as famílias atualizem as vacinas, especialmente aquelas que não conseguem ir durante a semana. A imunização é fundamental para mantermos nossa cidade livre de doenças evitáveis".

A Secretaria de Saúde lembra que, para o atendimento, é necessário apresentar o cartão de vacinas e o documento de identificação da criança ou adolescente.