Secretário de Saúde é o entrevistado do 'Em Minas' deste sábado (4/10)

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti é o convidado deste sábado (4/10) do "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30.

Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, Baccheretti falou sobre os desafios a serem enfrentados e a atuação da secretaria em diversas frentes, como vacinação, atendimento de emergências, combate à dengue e a implantação da tecnologia no sistema de saúde. O chefe da pasta também se pronunciou sobre os casos de febre maculosa em Minas Gerais e de intoxicações por metanol no Brasil.

Dengue em MG: ‘2026 pode ser um ano difícil’, diz secretário

Baccheretti também falou sobre o futuro dos hospitais em Belo Horizonte com a transferência de cirurgias do Hospital Maria Amélia Lins e a criação do Complexo de Saúde Hospitalar Padre Eustáquio (HoPE). No âmbito estadual, o secretário destacou a criação dos hospitais regionais, dos quais dois, em Teófilo Otoni e Divinópolis, estão com as obras na fase final.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um bloco exclusivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Fábio Baccheretti em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.