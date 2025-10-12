Zé Gotinha participa de ação em BH para incentivar vacinação infantil

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Belo Horizonte teve uma manhã de Dia das Crianças dedicada à saúde neste domingo (12/10). O Zé Gotinha marcou presença na Praça da Pampulha em uma ação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para conscientizar famílias sobre a importância da vacinação.

A mobilização faz parte da preparação para o Dia D da vacinação, que será realizado no próximo sábado (18/10) em todos os municípios mineiros. A campanha com ações intensificadas em todo o estado, busca atualizar o cartão vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos.

A médica oftalmologista Camila Maia de Faria, de 41 anos, participou do evento com a filha, Maria Cecília, de 2 anos. “A gente vai prevenir várias doenças, vírus e bactérias que estão aí no nosso dia a dia. Tomando a vacina, as crianças já desenvolvem uma imunidade prévia e ficam muito menos doentes”, explicou.

Camila Maia de Faria com a filha Maria Cecília, 2 anos, na campanha de vacinação Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Já a assistente social Renata Aline Santos Rodrigues destacou a importância da campanha. “A vacinação salva vidas e evita o retorno de doenças que já foram erradicadas. Graças a Deus o Brasil tem uma ótima cobertura e a vacina é gratuita e acessível”, afirmou.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi, reforçou o convite. “Estamos fazendo um grande chamamento à população para atualizar o cartão vacinal no próximo sábado. Todas as unidades de saúde, praças e vacimóveis estarão prontos para atender o público de até 15 anos”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pais e responsáveis que queiram levar os menores para vacinar, devem ter em mãos o documento de identificação e a caderneta de vacinação das crianças.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi com o Zé Gotinha Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Quem deve se vacinar?

Crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Jovens de 15 a 19 anos não vacinados contra o HPV.

População de 9 meses a 59 anos em áreas de risco para febre amarela.*

Pessoas de 12 meses a 59 anos com pendência vacinal contra o sarampo.*

Vacinas disponíveis



Durante a campanha, serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo: