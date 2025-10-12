Assine
overlay
Início Gerais
IMUNIZAÇÃO

Zé Gotinha participa de ação em BH para incentivar vacinação infantil

Atividade na Pampulha reforça campanha antes do Dia D da imunização em Minas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Gladyston Rodrigues
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
12/10/2025 12:31 - atualizado em 12/10/2025 13:19

compartilhe

SIGA
x
Campanha de vacinação em Belo Horizonte no Dia das Crianças
Campanha de vacinação em Belo Horizonte no Dia das Crianças crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Belo Horizonte teve uma manhã de Dia das Crianças dedicada à saúde neste domingo (12/10). O Zé Gotinha marcou presença na Praça da Pampulha em uma ação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para conscientizar famílias sobre a importância da vacinação.

A mobilização faz parte da preparação para o Dia D da vacinação, que será realizado no próximo sábado (18/10) em todos os municípios mineiros. A campanha com ações intensificadas em todo o estado, busca atualizar o cartão vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos.

 

Leia Mais

A médica oftalmologista Camila Maia de Faria, de 41 anos, participou do evento com a filha, Maria Cecília, de 2 anos. “A gente vai prevenir várias doenças, vírus e bactérias que estão aí no nosso dia a dia. Tomando a vacina, as crianças já desenvolvem uma imunidade prévia e ficam muito menos doentes”, explicou.

Camila Maia de Faria com a filha Maria Cecília, 2 anos, na campanha de vacinação
Camila Maia de Faria com a filha Maria Cecília, 2 anos, na campanha de vacinação Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Já a assistente social Renata Aline Santos Rodrigues destacou a importância da campanha. “A vacinação salva vidas e evita o retorno de doenças que já foram erradicadas. Graças a Deus o Brasil tem uma ótima cobertura e a vacina é gratuita e acessível”, afirmou.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi, reforçou o convite. “Estamos fazendo um grande chamamento à população para atualizar o cartão vacinal no próximo sábado. Todas as unidades de saúde, praças e vacimóveis estarão prontos para atender o público de até 15 anos”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pais e responsáveis que queiram levar os menores para vacinar, devem ter em mãos o documento de identificação e a caderneta de vacinação das crianças.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi com o Zé Gotinha
O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi com o Zé Gotinha Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Quem deve se vacinar?

  • Crianças e adolescentes menores de 15 anos.
  • Jovens de 15 a 19 anos não vacinados contra o HPV.
  • População de 9 meses a 59 anos em áreas de risco para febre amarela.*
  • Pessoas de 12 meses a 59 anos com pendência vacinal contra o sarampo.*

Vacinas disponíveis


Durante a campanha, serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo:

  • BCG
  • Hepatite A e B
  • Poliomielite (VIP e VOP)
  • Rotavírus
  • Pentavalente (DTP/Hib/HB)
  • Pneumocócica 10 valente
  • Meningocócica C e ACWY
  • Influenza (gripe)
  • Febre Amarela
  • Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)
  • Tetra Viral (SCRV)
  • DTP (reforço)
  • Varicela
  • HPV quadrivalente
  • Covid-19

Tópicos relacionados:

bh gotinha infantil minas-gerais vacina vacinacao ze ze-gotinha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay