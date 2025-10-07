Outubro Rosa: momento de colocar em dia o cuidado com a saúde da mulher

O Outubro Rosa é tradicionalmente marcado pela conscientização sobre o câncer de mama. Médicos alertam, porém, que este deve ser um momento para repensar a atenção integral com a saúde feminina, não se limitando à realização da mamografia. De acordo com especialistas, a prevenção deve incluir consultas e exames de rotina capazes de identificar doenças silenciosas, aquelas que não apresentam sintomas, mas podem evoluir de forma grave quando não diagnosticadas precocemente.



Uma pesquisa realizada em 2025 pelo Instituto Locomotiva mostra que muitas mulheres alegam baixo conhecimento sobre medidas de prevenção e muitas sequer se lembram de atualizar o cartão de vacinas. O levantamento aponta que 42% das mulheres entre 18 e 45 anos não tomaram ou não se lembram de ter tomado o imunizante contra o HPV. Entre as que não se vacinaram, 26% alegaram falta de tempo. O estudo também revelou que 57% não sabem que 99% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV, e que três em cada dez mulheres têm baixo conhecimento sobre medidas de prevenção.





Para o coordenador médico do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, da Dasa, Márcio Nunes, os dados revelam um ponto preocupante: a prevenção ainda não é prioridade para muitas mulheres. O médico ressalta que esse comportamento representa um risco porque várias condições graves podem evoluir em silêncio. “Diversas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e alterações na tireoide podem permanecer silenciosas por anos. A realização de exames de rotina permite identificar esses problemas em fases iniciais, quando o tratamento é mais simples e eficaz”, explica.

O especialista reforça ainda que confiar apenas na ausência de sintomas pode ser um erro perigoso. Segundo ele, o corpo nem sempre dá sinais claros de que algo não vai bem. “Sentir-se bem não é garantia de estar saudável. O check-up é a principal ferramenta para que as mulheres descubram precocemente alterações no organismo e evitem complicações graves no futuro”, afirma.



Entre os exames laboratoriais mais indicados para acompanhar a saúde feminina, estão:



* Hemograma: avalia a saúde geral do sangue e pode indicar anemias ou infecções



* Hemoglobina glicada: mostra o controle da glicemia nos últimos meses e auxilia na prevenção e diagnóstico do diabetes



* Colesterol total e frações / triglicérides: importantes para avaliar o risco cardiovascular



* TSH (hormônio da tireoide): investiga o funcionamento da tireoide, essencial para o metabolismo



* TGO/AST e TGP/ALT: exames que ajudam a avaliar a função do fígado



* Ferritina: mede os estoques de ferro no organismo e contribui para detectar carência ou excesso



* Creatinina: parâmetro usado para analisar a função renal



Além dos exames laboratoriais, a mamografia é um recurso essencial para o rastreamento do câncer de mama, capaz de identificar nódulos em estágios iniciais e aumentar as chances de sucesso no tratamento. Não por acaso, é um dos principais exames preventivos lembrados durante o Outubro Rosa.



Mais do que uma campanha anual, a data deve ser vista como um ponto de virada para novos hábitos de cuidado. “Este é o momento de lembrar que a saúde não pode ficar para depois. Check-ups regulares significam diagnóstico precoce, mais qualidade de vida e a chance de viver plenamente. A prevenção precisa ocupar o centro das nossas escolhas”, reforça Márcio Nunes.



