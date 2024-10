Assim como ocorre com os seres humanos, o câncer de mama também é uma preocupação real para cães e gatos, especialmente para as fêmeas. Estima-se que cerca de 50% das neoplasias mamárias em cadelas sejam malignas, enquanto, nas gatas, essa taxa ultrapassa 90%, com comportamento agressivo e alta probabilidade de metástase.





Pensando em conscientizar tutores e tutoras sobre os riscos e a prevenção para a doença, a clínica veterinária do médico Luiz Sofal, especialista em oncologia pet, realiza, neste sábado (26/10), um evento que vai reunir os bichinhos, seus donos e especialistas para relembrar a importância de manter os exames em dia.

"No câncer de mama, as células se multiplicam de forma desordenada nas glândulas mamárias e podem se espalhar para outras áreas do corpo, como pulmões e fígado, se não forem diagnosticadas a tempo. O perigo está justamente na capacidade dessas células de invadir outros tecidos, levando a um quadro mais grave e, muitas vezes, fatal", explica Luiz Sofal.





A ação terá ainda um café da manhã, música e uma avaliação veterinária gratuita para que os tutores verifiquem a saúde dos pets.

O evento ocorre das 8h às 12h na Clínica Oncozoo, na Rua Montes Claros, 323 - Carmo, Belo Horizonte.

