BH: moradores removem jiboia de árvore mesmo contra indicação de bombeiros
Após os militares irem ao local e não removerem o animal, os moradores se mobilizaram para capturar a serpente e a colocaram dentro de uma caixa
compartilheSIGA
Uma jiboia foi encontrada por moradores em uma árvore dentro de um lote vago no Bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (14/10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a capturar do animal, mas não o removeram.
Segundo relatos, a cobra estava enrolada nos galhos de uma árvore próxima ao Conjunto Sarandi. Preocupados, os moradores ligaram para o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local para fazer a captura do animal de forma segura.
No entanto, ao chegarem no local, os militares verificaram que a jiboia se encontrava em uma área de mata e não oferecia perigo. Por isso, decidiram não removê-la. “Nesses casos, nossa orientação é recolher e soltar o animal apenas quando ele está fora do habitat natural ou oferecendo risco. Como essa cobra está em uma área de mata e não é uma espécie peçonhenta, optamos por deixá-la no local”, explicaram os bombeiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Indignados, os moradores agiram por conta própria para capturar o animal e o colocaram em uma caixa. Após o incidente, a Policia Ambiental foi acionada pela Policia Militar que estava passando no local.
Matéria em atualização.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice