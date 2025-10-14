BH: moradores removem jiboia de árvore mesmo contra indicação de bombeiros

Segundo relatos, a cobra estava enrolada nos galhos de uma árvore próxima ao Conjunto Sarandi. Preocupados, os moradores ligaram para o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local para fazer a captura do animal de forma segura.

No entanto, ao chegarem no local, os militares verificaram que a jiboia se encontrava em uma área de mata e não oferecia perigo. Por isso, decidiram não removê-la. "Nesses casos, nossa orientação é recolher e soltar o animal apenas quando ele está fora do habitat natural ou oferecendo risco. Como essa cobra está em uma área de mata e não é uma espécie peçonhenta, optamos por deixá-la no local", explicaram os bombeiros.