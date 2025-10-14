Assine
LOTE VAGO

BH: moradores removem jiboia de árvore mesmo contra indicação de bombeiros

Após os militares irem ao local e não removerem o animal, os moradores se mobilizaram para capturar a serpente e a colocaram dentro de uma caixa

Larissa Leone*
Larissa Leone*
14/10/2025 16:52 - atualizado em 14/10/2025 17:13

Uma jiboia foi encontrada por moradores em uma árvore dentro de um lote vago no Bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (14/10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a capturar do animal, mas não o removeram.

 

Segundo relatos, a cobra estava enrolada nos galhos de uma árvore próxima ao Conjunto Sarandi. Preocupados, os moradores ligaram para o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local para fazer a captura do animal de forma segura.  

No entanto, ao chegarem no local, os militares verificaram que a jiboia se encontrava em uma área de mata e não oferecia perigo. Por isso, decidiram não removê-la. “Nesses casos, nossa orientação é recolher e soltar o animal apenas quando ele está fora do habitat natural ou oferecendo risco. Como essa cobra está em uma área de mata e não é uma espécie peçonhenta, optamos por deixá-la no local”, explicaram os bombeiros. 

Indignados, os moradores agiram por conta própria para capturar o animal e o colocaram em uma caixa. Após o incidente, a Policia Ambiental foi acionada pela Policia Militar que estava passando no local. 

Matéria em atualização.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

