INUSITADO

Jiboia é capturada em cima de cama no interior de Minas

Animal de 1,5 metro foi resgatado pelos bombeiros em Unaí, no Noroeste de Minas, e solto em área de mata

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
26/09/2025 18:32

Jiboia sobre a cama
Jiboia ficou sobre a cama na cidade de Unaí, no Noroeste de Minas crédito: CBMMG/Reprodução

Uma jiboia de cerca de 1,5 metro foi encontrada sobre a cama de uma residência em Unaí, no Noroeste de Minas, na manhã dessa quinta-feira (25/9). A moradora, de 46 anos, acionou o Corpo de Bombeiros ao se deparar com a cena inusitada.

No vídeo é possível ver que o animal não dificultou a ação dos militares, que o colocaram no cesto em menos de um minuto. Na internet, uma usuária brinca que deixaria a casa para a serpente. 

De acordo com a corporação, a serpente foi resgatada sem apresentar agressividade e não sofreu ferimentos. Após a captura com equipamentos adequados, o animal foi levado e solto em uma área de mata distante do perímetro urbano.

Segundo os bombeiros, a aproximação de animais silvestres em áreas urbanas é comum durante períodos de estiagem e incêndios florestais, quando a fauna busca novos abrigos e fontes de alimento.

