Motorista de app desaparece, e carro é achado com vestígios de sangue em MG

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Júlio Cesar Andrade Silvério, de 25 anos, que deixou sua residência na noite do último sábado (11/10), em Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, e não foi mais visto.

Segundo a família, Júlio trabalhava na construção civil e fazia corridas por aplicativo para complementar a renda. Como era dia da tradicional Festa das Flores e Rosas, no Parque de Exposições da cidade, ele decidiu aproveitar a ocasião e saiu para trabalhar.

Segundo o tio dele, Juliano Nelson Silvério, de 37 anos, Júlio conversou com a esposa pela última vez por volta das 23h, via WhatsApp. “Depois disso, ele não respondeu mais ela. Outras pessoas da família tentaram contato, mas as ligações retornavam com uma mensagem informando que o celular estava fora de área ou desligado”, disse.

Ainda no domingo, um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar. “A gente também montou uma força-tarefa com a família e saímos para procurá-lo. Totalmente por acaso, o carro dele foi achado abandonado, e comunicamos às autoridades”, completou.

Segundo o familiar, o veículo estava vazio e aberto no Bairro Grogotó, a cerca de 10 minutos de onde Júlio mora. A Polícia Civil encontrou vestígios de sangue no automóvel.

“A esposa e o cunhado acharam o carro por volta das 16h (no domingo) e notaram que havia sangue no porta-malas e no freio de mão. A família está toda aflita. O Júlio não tem problemas com ninguém. Ele é um homem trabalhador e pai de família”, disse o tio, acrescentando que o sobrinho tem uma filha de 2 anos.

Juliano informou que Júlio estava trabalhando usando o aplicativo da Uber. “A gente entrou em contato com a empresa e falaram que a última corrida dele aconteceu às 2h de domingo (12)”, declarou.

Por outro lado, a Uber — apesar de confirmar que Júlio está cadastrado em seu aplicativo — frisou que a última corrida feita por ele aconteceu “normalmente”, conforme registro no sistema.

Até o momento, a Polícia Civil não sabe se o desaparecimento tem relação com alguma corrida via aplicativo ou se Júlio sumiu em decorrência de algum acontecimento posterior.

