Ônibus são queimados e vídeo flagra homem ateando fogo nos veículos

Um incêndio destruiu dois ônibus e uma caminhonete na madrugada desta segunda-feira (13/10), em Uberlândia. Um vídeo mostra a ação de um homem pouco antes do fogo iniciar e aponta para um caso criminoso. Os donos dos veículos tiveram que deixar a própria casa devido ao risco das chamas.

No vídeo um homem abre o portão do terreno onde estavam os veículos e deixa o local. Em seguida é possível ver o início do fogo no estacionamento.

O caso foi registrado no bairro Jardim Inconfidência, na Zona Sul da cidade do Triângulo Mineiro. Os ônibus eram usados para viagens de aluguel e a caminhonete era usada para a manutenções dos veículos.



A família, que mora no terreno ao lado, foi acordada pelo cachorro da casa, que arranhou a porta do quarto dos proprietários diversas vezes. O casal deixou o local rapidamente.

Ao mesmo tempo, vizinhos perceberam o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros. Foram duas horas e meia de combate, evitando que as chamas se alastrassem após a destruição dos ônibus e da picape. Dez militares atuaram no incêndio.



Estima-se um prejuízo de quase R$ 2 milhões com a destruição dos ônibus e das estruturas.

A família informou à polícia haver um conflito com o antigo dono de um dos ônibus e a pessoa flagrada no vídeo se tornou o principal suspeito do caso.