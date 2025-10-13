Assine
overlay
Início Gerais
SEQUESTRO

BH: motorista de ônibus é feito refém e leva facada no pescoço

Policial à paisana impediu fuga do agressor, que foi baleado e preso em Belo Horizonte (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/10/2025 09:01

compartilhe

SIGA
x
Imagem ilustrativa de um facão apreendido pela polícia militar
Imagem ilustrativa de um facão apreendido pela polícia militar crédito: PMMG/Reprodução

Um motorista de ônibus de 35 anos foi feito refém e esfaqueado por um homem armado com um facão nesse sábado (11/10), em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu quando o condutor dirigia a linha 5401 (Dom Cabral/São Luiz).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o agressor embarcou no coletivo na Rua Craveiro Lopes e logo anunciou o sequestro. Durante o trajeto, ele desferiu golpes de facão no pescoço do motorista.

Leia Mais

Ao chegar à Avenida Vereador Cícero Idelfonso, onde pediu para ir, o suspeito desceu do ônibus e tentou roubar um carro, que, por coincidência, pertencia a um policial militar que havia acabado de sair do serviço. O autor disse: “Perdeu, perdeu!”. Diante da situação, o PM desceu do veículo e solicitou para o sequestrador largar o facão.

O suspeito inicialmente obedeceu, mas, ao ver o motorista descer do ônibus ferido e pedindo ajuda, tentou atacar novamente o policial, ao pensar que ele estaria distraído, mas o PM reagiu com um disparo na perna esquerda, imobilizando o agressor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O autor do crime foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, onde permanece sob escolta, com quadro de saúde estável. O motorista também foi encaminhado a um hospital da região, sem risco de morte.

A arma usada pelo policial foi recolhida para a perícia da Polícia Civil, que investiga o caso.

Tópicos relacionados:

avenida bh linha motorista onibus policia refem rouba sequestro sp

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay