BH: motorista de ônibus é feito refém e leva facada no pescoço

Um motorista de ônibus de 35 anos foi feito refém e esfaqueado por um homem armado com um facão nesse sábado (11/10), em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu quando o condutor dirigia a linha 5401 (Dom Cabral/São Luiz).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o agressor embarcou no coletivo na Rua Craveiro Lopes e logo anunciou o sequestro. Durante o trajeto, ele desferiu golpes de facão no pescoço do motorista.

Ao chegar à Avenida Vereador Cícero Idelfonso, onde pediu para ir, o suspeito desceu do ônibus e tentou roubar um carro, que, por coincidência, pertencia a um policial militar que havia acabado de sair do serviço. O autor disse: “Perdeu, perdeu!”. Diante da situação, o PM desceu do veículo e solicitou para o sequestrador largar o facão.

O suspeito inicialmente obedeceu, mas, ao ver o motorista descer do ônibus ferido e pedindo ajuda, tentou atacar novamente o policial, ao pensar que ele estaria distraído, mas o PM reagiu com um disparo na perna esquerda, imobilizando o agressor.

O autor do crime foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, onde permanece sob escolta, com quadro de saúde estável. O motorista também foi encaminhado a um hospital da região, sem risco de morte.

A arma usada pelo policial foi recolhida para a perícia da Polícia Civil, que investiga o caso.