Ônibus é só o terceiro modal de transporte mais utilizado pelo trabalhador

Dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que Minas Gerais tem uma situação diferente do restante do país no que diz respeito aos modais de transporte utilizados pelos trabalhadores. No estado, 29,6% das pessoas usam o automóvel para se deslocar até o local de trabalho; em segundo lugar, vem o deslocamento a pé, utilizado por 23,7% da população; já o ônibus aparece só na terceira posição, tomado por 21,6% dos habitantes.

Na maioria dos estados brasileiros, o segundo meio de transporte mais utilizado pelos trabalhadores é o ônibus, que aparece à frente do deslocamento a pé. No entanto, o carro também é o modal mais utilizado em âmbito federal.

Minas Gerais também repete o quadro geral do país quanto ao uso da motocicleta e da bicicleta , que aparecem na quarta e na quinta posições, respectivamente. No estado, a primeira é utilizada por 14,9% para ir e voltar do trabalho, enquanto a segunda fica com uma parcela de 6,4%. Juntos, esses cinco modais são utilizados nos deslocamentos de 94,6% dos trabalhadores mineiros.

Entretanto, esse quadro muda quando são considerados alguns grupos raciais específicos. No caso dos trabalhadores mineiros de cor preta, a prevalência é de deslocamento por ônibus, utilizado por uma parcela de 30,4%. Em seguida, vêm o deslocamento a pé, com um percentual de 24,7%, e o automóvel, com uma parcela de 20,6%.

A motocicleta aparece em quarto lugar, utilizada por 12,9% das pessoas desse grupo, e, por último, ficou novamente a bicicleta, utilizada em 7,5% dos deslocamentos realizados por pessoas pretas no Estado.

Tempo de deslocamento

O Censo 2022 também investigou o tempo gasto pelas pessoas para chegar ao trabalho. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), há apenas um município no qual mais da metade da população percorre o trajeto até o trabalho em até 15 minutos: Itaguara, onde tal situação abrange 54,2% dos habitantes ocupados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na outra ponta, Ribeirão das Neves é o município da RMBH onde há a maior proporção de trabalhadores que gastam mais de duas horas para chegar ao trabalho: esse é o caso de 4,14% da população ocupada. Na sequência, aparecem Raposos, com um percentual de 3,75%, e Esmeraldas, com 3,37%.