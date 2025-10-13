Policial militar é indiciado após dar tiro em travesti no Sul de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um policial militar de 56 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por lesão corporal grave e omissão de socorro depois de atirar em uma travesti de 36 anos, em Varginha, no Sul do estado. Os crimes aconteceram na Avenida Alfredo Braga de Carvalho, no Bairro Industrial JK, na madrugada de 15 de junho deste ano, conforme mostrou a TV Alterosa na ocasião. Relembre:

Conforme apurado, a vítima teria cortado a grade que dá acesso a uma empresa e desligado o padrão de energia. O suspeito, então, chegou em um veículo e, identificando-se como policial, ordenou que ela saísse do local.

“Após uma discussão entre os envolvidos, o suspeito atirou duas vezes em direção à vítima, atingindo-a na perna. Segundo levantado, após os disparos, o homem teria arrastado a vítima até o meio-fio e deixado o local. Já a versão do suspeito é de que ele teria ido embora por não ter percebido que um dos disparos havia atingido a vítima”, explicou a Polícia Civil em comunicado nesta segunda-feira (13/10).

Os investigadores identificaram o modelo e a placa do veículo que passou pelo local, bem como o seu proprietário — um policial militar. A identidade dele não foi divulgada.

O militar, segundo informou a Polícia Civil, entregou espontaneamente a arma utilizada no crime e, após perícia, verificou-se que se tratava da mesma usada para ferir a vítima.

Com o término das investigações, a PCMG concluiu o inquérito com o indiciamento do militar e encaminhou o procedimento ao Ministério Público, responsável por apresentar denúncia à Justiça.

