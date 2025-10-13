Policial militar é indiciado após dar tiro em travesti no Sul de Minas
Polícia Civil concluiu inquérito e encaminhou ao MP indiciamentos por lesão corporal grave e omissão de socorro; crimes ocorreram em Varginha em 15 de junho
compartilheSIGA
Um policial militar de 56 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por lesão corporal grave e omissão de socorro depois de atirar em uma travesti de 36 anos, em Varginha, no Sul do estado. Os crimes aconteceram na Avenida Alfredo Braga de Carvalho, no Bairro Industrial JK, na madrugada de 15 de junho deste ano, conforme mostrou a TV Alterosa na ocasião. Relembre:
Conforme apurado, a vítima teria cortado a grade que dá acesso a uma empresa e desligado o padrão de energia. O suspeito, então, chegou em um veículo e, identificando-se como policial, ordenou que ela saísse do local.
Leia Mais
“Após uma discussão entre os envolvidos, o suspeito atirou duas vezes em direção à vítima, atingindo-a na perna. Segundo levantado, após os disparos, o homem teria arrastado a vítima até o meio-fio e deixado o local. Já a versão do suspeito é de que ele teria ido embora por não ter percebido que um dos disparos havia atingido a vítima”, explicou a Polícia Civil em comunicado nesta segunda-feira (13/10).
- MG: homem que agrediu a mulher na delegacia é preso em flagrante
- Idoso é agredido com taco de sinuca no interior de Minas
Os investigadores identificaram o modelo e a placa do veículo que passou pelo local, bem como o seu proprietário — um policial militar. A identidade dele não foi divulgada.
O militar, segundo informou a Polícia Civil, entregou espontaneamente a arma utilizada no crime e, após perícia, verificou-se que se tratava da mesma usada para ferir a vítima.
Com o término das investigações, a PCMG concluiu o inquérito com o indiciamento do militar e encaminhou o procedimento ao Ministério Público, responsável por apresentar denúncia à Justiça.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia