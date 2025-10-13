Assine
CRIME CONTRA A VIDA

Homem é preso por tentativa de feminicídio em cidade no Vale do Aço

Suspeito teria arrastado a ex-companheira com um veículo por aproximadamente 50 metros, provocando múltiplas lesões corporais

De acordo com a PCMG, suspeito nutria sentimento de posse pela vítima, mesmo após o término da relação crédito: PCMG/Divulgação
Um homem de 25 anos foi preso em Coronel Fabriciano (MG), Vale do Aço, depois tentar assassinar a ex-companheira, de 20 anos. O crime ocorreu no último dia 1º de agosto, mas a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra ele nesse sábado no (11/10).
De acordo com as investigações, o homem teve um relacionamento amoroso com a vítima e mesmo após o término da relação nutria sentimento de posse sobre ela. As apurações também revelaram um histórico de agressões, ameaças e perseguições, configurando um contexto de violência doméstica e familiar.

A tentativa de feminicídio teria ocorrido durante uma discussão motivada por ciúmes, quando o homem teria arrastado a ex-companheira com um veículo por aproximadamente 50 metros, provocando múltiplas lesões corporais. O crime teria sido presenciado pelo filho do casal, de apenas 4 anos. 
Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

