Comerciante sofre tentativa de homicídio em Sabará; veja o vídeo
De acordo com a PM, dois homens encapuzados cometeram o crime; a vítima levou seis tiros e está internada, em estado grave, no Hospital João XXIII
As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos dois homens que tentaram matar, a tiros, um homem de 40 anos, conhecido por “Nego”. O crime aconteceu na tarde de sábado (11/10) em um bar e distribuidora, no Bairro Alvorada, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é proprietário do estabelecimento.
A tentativa de homicídio feriu um outro homem, de 27 anos. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), dois homens encapuzados chegaram no local em um Renault Logan prata, desceram do veículo e foram em direção ao bar, atirando várias vezes contra a vítima.
O comerciante levou seis tiros, um nas costas, dois na coxa esquerda, um na axila direita, um no joelho esquerdo e um no nariz, de raspão. Ele está internado no Hospital João XXIII, em estado grave.
A segunda vítima é um funcionário do estabelecimento, que foi atingido por dois tiros, na panturrilha e nas nádegas. Ele está fora de perigo.
De acordo com as informações colhidas no local do crime, “Nego” é do Rio de Janeiro e teria cumprido pena, lá. A identidade dos autores do crime e a real motivação serão investigadas pela Polícia Civil.