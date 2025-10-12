Comerciante sofre tentativa de homicídio em Sabará; veja o vídeo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos dois homens que tentaram matar, a tiros, um homem de 40 anos, conhecido por “Nego”. O crime aconteceu na tarde de sábado (11/10) em um bar e distribuidora, no Bairro Alvorada, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é proprietário do estabelecimento.

A tentativa de homicídio feriu um outro homem, de 27 anos. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), dois homens encapuzados chegaram no local em um Renault Logan prata, desceram do veículo e foram em direção ao bar, atirando várias vezes contra a vítima.

O comerciante levou seis tiros, um nas costas, dois na coxa esquerda, um na axila direita, um no joelho esquerdo e um no nariz, de raspão. Ele está internado no Hospital João XXIII, em estado grave.

Homem baleado no ombro foi levado ao Hospital João XXIII Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A segunda vítima é um funcionário do estabelecimento, que foi atingido por dois tiros, na panturrilha e nas nádegas. Ele está fora de perigo.

De acordo com as informações colhidas no local do crime, “Nego” é do Rio de Janeiro e teria cumprido pena, lá. A identidade dos autores do crime e a real motivação serão investigadas pela Polícia Civil.