TIROTEIO EM BAR

Comerciante sofre tentativa de homicídio em Sabará; veja o vídeo

De acordo com a PM, dois homens encapuzados cometeram o crime; a vítima levou seis tiros e está internada, em estado grave, no Hospital João XXIII

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
12/10/2025 10:30 - atualizado em 12/10/2025 12:01

Imagens flagraram momento em que autores do crime descem de carro atirando
Imagens flagraram momento em que autores do crime descem de carro atirando crédito: Reproduçao/ Redes sociais

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos dois homens que tentaram matar, a tiros, um homem de 40 anos, conhecido por “Nego”. O crime aconteceu na tarde de sábado (11/10) em um bar e distribuidora, no Bairro Alvorada, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é proprietário do estabelecimento. 

A tentativa de homicídio feriu um outro homem, de 27 anos. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), dois homens encapuzados chegaram no local em um Renault Logan prata, desceram do veículo e foram em direção ao bar, atirando várias vezes contra a vítima.

O comerciante levou seis tiros, um nas costas, dois na coxa esquerda, um na axila direita, um no joelho esquerdo e um no nariz, de raspão. Ele está internado no Hospital João XXIII, em estado grave.

Homem baleado no ombro foi levado ao Hospital João XXIII
Homem baleado no ombro foi levado ao Hospital João XXIII Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A segunda vítima é um funcionário do estabelecimento, que foi atingido por dois tiros, na panturrilha e nas nádegas. Ele está fora de perigo. 

De acordo com as informações colhidas no local do crime, “Nego” é do Rio de Janeiro e teria cumprido pena, lá. A identidade dos autores do crime e a real motivação serão investigadas pela Polícia Civil.  

comerciante homicidio tentativa vitima

