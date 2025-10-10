Homem é baleado na porta de casa no Barreiro

Um homem de 37 anos foi baleado na porta de casa na noite dessa quinta-feira (9/10), no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na calçada quando um carro preto parou em frente ao local. Dois homens chamaram a vítima pelo nome e ao chegar perto do veículo atiraram, atingindo a vítima no ombro.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital Júlia Kubitschek, sendo transferido depois para o João XXIII. Ele afirmou não conhecer os autores e disse já ter cumprido quatro anos de pena por tráfico de drogas, mas estava em liberdade há cerca de um ano e meio.

Além do tráfico, a vítima tem passagens por lesão corporal, ameaça e furto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

