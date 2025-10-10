Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é baleado na porta de casa no Barreiro

Vítima foi chamada pelo nome por suspeitos em carro preto; homem alega não conhecer os autores

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/10/2025 11:53

compartilhe

SIGA
x
Homem baleado no ombro foi levado ao Hospital João XXIII
Homem baleado no ombro foi levado ao Hospital João XXIII crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Um homem de 37 anos foi baleado na porta de casa na noite dessa quinta-feira (9/10), no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na calçada quando um carro preto parou em frente ao local. Dois homens chamaram a vítima pelo nome e ao chegar perto do veículo atiraram,  atingindo a vítima no ombro.

Leia Mais

O homem foi socorrido e levado ao Hospital Júlia Kubitschek, sendo transferido depois para o João XXIII. Ele afirmou não conhecer os autores e disse já ter cumprido quatro anos de pena por tráfico de drogas, mas estava em liberdade há cerca de um ano e meio.

Além do tráfico, a vítima tem passagens por lesão corporal, ameaça e furto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

barreiro bh homicidio minas-gerais pm policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay