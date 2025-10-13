Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIDO

Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem mineiro na Bahia

Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, foi visto pela última vez na quarta-feira (8/10), na Ilha de Itaparica, em Salvador

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
13/10/2025 18:01 - atualizado em 13/10/2025 18:06

compartilhe

SIGA
x
Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem mineiro na Bahia
Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem mineiro na Bahia crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia investiga o desaparecimento de Daniel Araújo Gondim, de 25 anos. Morador de Itapecerica, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, ele estava na Bahia a trabalho e foi visto pela última vez na quarta-feira (8/10), na Ilha de Itaparica, em Salvador.

Em conversa com o Estado de Minas, o pai de Daniel, Herley Gondim, contou que o filho costumava viajar para Salvador, onde passava cerca de 20 dias por mês trabalhando.

No entanto, segundo Herley, dessa vez não teve notícias. "Estamos nessa expectativa, aguardando, nessa angústia, esperando uma resposta", lamentou.

Leia Mais

O pai acredita que Daniel tenha sido vítima de um sequestro. Conforme relatou, alguém entrou em contato com a família se passando pelo filho, pedindo determinada quantia em dinheiro, em troca da liberdade dele.

"Mandamos o que eles pediram, mas não o liberaram até hoje. Não temos contato, não entraram mais em contato com a gente nem nada", afirmou ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil comunicou que a Delegacia Especializada Anti-Sequestro (DAS) investiga a denúncia de extorsão contra o homem. "Diligências estão em andamento, bem como oitivas para esclarecimento do fato", disse em nota. A corporação justificou que não vai repassar detalhes do caso para não intervir no trabalho da Polícia Judiciária.

Tópicos relacionados:

bahia minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay