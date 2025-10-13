Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem mineiro na Bahia

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Civil da Bahia investiga o desaparecimento de Daniel Araújo Gondim, de 25 anos. Morador de Itapecerica, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, ele estava na Bahia a trabalho e foi visto pela última vez na quarta-feira (8/10), na Ilha de Itaparica, em Salvador.

Em conversa com o Estado de Minas, o pai de Daniel, Herley Gondim, contou que o filho costumava viajar para Salvador, onde passava cerca de 20 dias por mês trabalhando.

No entanto, segundo Herley, dessa vez não teve notícias. "Estamos nessa expectativa, aguardando, nessa angústia, esperando uma resposta", lamentou.

O pai acredita que Daniel tenha sido vítima de um sequestro. Conforme relatou, alguém entrou em contato com a família se passando pelo filho, pedindo determinada quantia em dinheiro, em troca da liberdade dele.

"Mandamos o que eles pediram, mas não o liberaram até hoje. Não temos contato, não entraram mais em contato com a gente nem nada", afirmou ele.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil comunicou que a Delegacia Especializada Anti-Sequestro (DAS) investiga a denúncia de extorsão contra o homem. "Diligências estão em andamento, bem como oitivas para esclarecimento do fato", disse em nota. A corporação justificou que não vai repassar detalhes do caso para não intervir no trabalho da Polícia Judiciária.