BH: bombeiros encontram capacete de jovem desaparecido no Ribeirão Arrudas

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou o capacete de Luiz Gustavo Santiago, de 23 anos, desaparecido desde a madrugada da última quarta-feira (8/10), depois que caiu de motocicleta no leito do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte (MG).

O equipamento foi localizado na Rua Marzagania, nas proximidades da Copasa, durante as buscas realizadas nesta segunda-feira (13/10). Segundo os bombeiros, esta é a primeira evidência física encontrada desde o início das operações.

A corporação informou que as buscas completaram cinco dias consecutivos e seguem intensas, com varreduras no leito do rio desde o ponto da queda até a área limite próxima à Copasa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Os bombeiros mantêm contato frequente com familiares e amigos da vítima para repassar informações sobre o andamento dos trabalhos. Drones e equipes terrestres seguem sendo utilizados na tentativa de localizar Luiz Gustavo.

Caso

Luiz Gustavo estava na garupa da moto pilotada por um amigo quando ambos caíram no leito do Arrudas, na Avenida dos Andradas, altura do nº 2275, no Centro de Belo Horizonte. O piloto foi encontrado ainda na quarta-feira pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem, enquanto que o garupa segue desaparecido. A moto, por sua vez, não chegou a cair no córrego - as circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Familiares e amigos de Luiz, que trabalha como repositor em um galpão, têm feito uma procura independente. O irmão dele, Igor Santiago, de 30 anos, ansioso por uma resposta, tem cobrado um suporte maior dos órgãos de segurança. “Estamos precisando de um apoio dos policiais e dos bombeiros para nos ajudar mais”.

Segundo os bombeiros, as buscas foram interrompidas nesse sábado (11) devido ao período noturno. Pela manhã, os trabalhos haviam como referência a represa da empresa Fertiligas, na Vila Marzagão, em Sabará. Além das buscas diretamente no leito do córrego, bombeiros têm utilizado drones e adentrado em galerias.

O efetivo, é composto por bombeiros de São João del Rey e Barbacena, além de brigadistas do IEF e voluntários Leandro Couri/EM/D.A. Press Uma aeronave, estilo Air Tractor, também atua no local jogando água diretamente nos focos mais inacessíveis Leandro Couri/EM/D.A. Press São 12 bombeiros, 15 voluntários do Instituto Estadual de Florestas (IEF), 10 voluntários da Defesa Civil de Tiradentes e São João del-Rei, além de brigadistas Leandro Couri/EM/D.A. Press Um grupo de veterinários das duas cidades se apresentou para prestar os primeiros socorros aos animais atingidos pelo fogo Leandro Couri/EM/D.A. Press O fogo começou no início da noite de domingo e se intensificou na manhã de segunda-feira Leandro Couri/EM/D.A. Press Em função dos riscos aos combatentes, as atividades em campo são interrompidas durante o período noturno Leandro Couri/EM/D.A. Press A Serra de São José é considerada uma moldura da cidade de Tiradentes. Leandro Couri/EM/D.A. Press No início eram quatro bombeiros e 15 brigadistas atuando no combate ao fogo Leandro Couri/EM/D.A. Press A preocupação maior dos bombeiros é tentar evitar que o fogo alcance outras áreas da serra Leandro Couri/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Anteriormente, Igor contou ao Estado de Minas que o irmão voltava de um evento com amigos. Uma possível explicação para o acidente dada por Igor é de que a moto seguia pela Avenida dos Andradas quando, em algum ponto entre a Faculdade da Santa Casa e o Shopping Boulevard, foi fechada por um veículo. Na sequência, Luiz e o amigo caíram na água.

Depois do acidente, amigos que estavam em outros veículos ligaram para a família de Luiz, que prontamente foi ao local do acidente. Desde então, familiares do repositor, incluindo sua companheira, Vitória Beatriz Amaral, de 20 anos, grávida de seis meses, realizam buscas pelo leito do Arrudas - o casal, inclusive, tem uma filha de três anos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia