Homem em situação de rua é resgatado do leito do Ribeirão Arrudas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem em situação de rua, de 66 anos, foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros depois que desceu no Ribeirão Arrudas, escorregou no lodo e não conseguiu mais sair do leito. O resgate ocorreu na Avenida dos Andradas, na entrada do Bairro Pompeia, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (9/10).

Conforme apurado pela reportagem no local da ocorrência, há dois dias os bombeiros fazem buscas por Luiz Gustavo Santiago, de 23 anos, que caiu no leito do rio depois de um acidente de moto. Durante os trabalhos, os militares se depararam com o homem, identificado como Eli de Jesus Almeida.

No momento do resgate, ele usava uma calça, paletó, tênis e uma mochila. Enquanto estava sob os cuidados dos bombeiros, o homem jogou roupas que guardava em uma sacola nas águas.

Ao Estado de Minas, Eli contou que uma bermuda que tinha com seus documentos em um dos bolsos caiu na água. Ele desceu para pegar e, ao andar no leito, escorregou em um trecho com lodo e caiu na água. Segundo ele, não conseguiu subir por causa do lodo espalhado pelo corpo.

A equipe, composta pelos militares Cabo Rogério Seixas, Sargento Bruno Cunha e Cabo Gil Macedo, efetuou o resgate de escada, sem a necessidade de imobilização. Eli de Jesus Almeida não se feriu durante a queda.