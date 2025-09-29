Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Corpo é encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, em BH

Vítima foi identificada como um homem de cerca de 30 anos. Informações preliminares indicam que ele teve um ferimento na cabeça

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Repórter
29/09/2025 19:22

Viatura do Corpo de Bombeiros
Em um primeiro momento, houve a suspeita de que o homem havia sido atingido por um disparo de arma de fogo crédito: Reprodução CBMMG - Imagem ilustrativa

O corpo de um homem foi encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, na altura da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima teria caído na tarde desta segunda-feira (29/9). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, aparentemente de 30 anos, estava com um ferimento na cabeça. Em um primeiro momento houve a suspeita de que o homem havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. 

No entanto, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima teve traumatismo craniano, o que fez os socorristas suspeitarem de um possível crime.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh cbmmg corpo-de-bombeiros minas-gerais ribeirao-arrudas

