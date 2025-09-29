Corpo é encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O corpo de um homem foi encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, na altura da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima teria caído na tarde desta segunda-feira (29/9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, aparentemente de 30 anos, estava com um ferimento na cabeça. Em um primeiro momento houve a suspeita de que o homem havia sido atingido por um disparo de arma de fogo.

No entanto, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima teve traumatismo craniano, o que fez os socorristas suspeitarem de um possível crime.

