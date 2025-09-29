Corpo é encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, em BH
Vítima foi identificada como um homem de cerca de 30 anos. Informações preliminares indicam que ele teve um ferimento na cabeça
compartilheSiga no
O corpo de um homem foi encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, na altura da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima teria caído na tarde desta segunda-feira (29/9).
- Como a Grande BH transforma o Arrudas de ribeirão em canal de esgoto e lixo
- Bombeiros encontram corpo no leito do Ribeirão Arrudas, em BH
- PBH inicia limpeza do Ribeirão Arrudas para prevenção de transbordamento
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, aparentemente de 30 anos, estava com um ferimento na cabeça. Em um primeiro momento houve a suspeita de que o homem havia sido atingido por um disparo de arma de fogo.
Leia Mais
No entanto, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima teve traumatismo craniano, o que fez os socorristas suspeitarem de um possível crime.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia