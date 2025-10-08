Bombeiros buscam corpo de homem que caiu no Ribeirão Arrudas, em BH

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está realizando buscas para encontrar o corpo de um homem que caiu no Ribeirão Arrudas na madrugada desta quarta-feira (8/10). A corporação informou que ele estava em uma motocicleta quando ocorreu a queda no córrego, na Avenida dos Andradas, altura do nº 2275, no Centro de Belo Horizonte.

Outra vítima, que também estava na moto, caiu no córrego, mas foi resgatada em segurança por militares. Em seguida, ela foi atendida por uma Unidades de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima não foi identificada.

A motocicleta em que os dois estavam não caiu no córrego. As circunstâncias da queda não foram informadas.

O Estado de Minas está em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, que socorreu uma das vítimas, para mais detalhes, mas ainda não obteve retorno.