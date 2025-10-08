BH: namorado de jovem eletrocutada depois de acidente recebe alta do CTI

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O namorado da jovem Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, que morreu em um acidente de carro no dia 7 de setembro, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital João XXIII. Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, estava internado na unidade de saúde desde o dia do acidente. O carro em que o casal estava colidiu com um semáforo na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Informações repassadas ao Estado de Minas, por uma fonte do hospital, dão conta que o jovem teve que amputar parte das duas pernas. No dia do acidente, ele chegou ao local em estado gravíssimo e ficou internado no centro de tratamento intensivo desde então.

Desde a alta da CTI, Gabriel está lúcido e consciente. Ainda segundo as informações, ele já foi noticiado da morte da namorada. Muito emocionado, ele tem recebido atendimento da equipe de psicologia da unidade.

Como foi o acidente?

Brunna estava no banco do carona quando o acidente aconteceu na noite do domingo de 7 de setembro. Quem dirigia o carro era o namorado dela, Gabriel de Faria, de 26 anos, que ficou em estado gravíssimo e foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde ainda está internado, conforme as últimas atualizações.

No banco de trás, estava Gustavo de Assis, de 36 anos, editor de imagem da Record Minas. De acordo com a empresa, ele teve queimaduras leves.

Segundo o boletim de ocorrência, Gustavo relatou aos militares que saía de um evento com os dois amigos quando o condutor, que seguia no sentido centro, perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo. O acidente aconteceu por volta de 22h45. Conforme relatado, o editor de imagem conseguiu sair do carro, mas Brunna e Gabriel estavam dentro do veículo, que começou a pegar fogo.

Testemunhas relataram que, ao descer do veículo, Brunna teria sofrido uma descarga elétrica proveniente de fiações soltas do poste atingido. Já Gabriel teria sido retirado do carro por uma pessoa em situação de rua que estava no local no momento do acidente.

Desde o acidente a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. As investigações seguem em andamento conduzidas pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (Depicit). No dia que o procedimento foi aberto, a corporação informou que aguardava que os dois sobreviventes apresentassem condições clínicas adequadas para prestarem suas declarações.

Orientações de segurança para sair de veículo após colisão com poste energia

Permaneça dentro do veículo, ele funciona como uma "gaiola de Faraday" e protege você contra choques elétricos

Não toque nas partes metálicas do carro

Evite encostar em portas, maçanetas ou qualquer parte que possa estar em contato com os fios.

Ligue para os serviços de emergência imediatamente; 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia)

Se possível, avise a concessionária de energia da sua região

Só saia do carro se houver risco iminente, como casos de incêndio

O que fazer em caso de incêndio?

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais (CBMMG), se houver fogo ou outro perigo urgente e sair do veículo for a única opção, a pessoa deve seguir este procedimento com extremo cuidado: