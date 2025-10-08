Veterinários ajudam animais feridos no fogo na Serra de São José

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O quarto dia de combate ao incêndio na Serra de São José, reserva natural entre São João del-Rei (MG) e Tiradentes (MG), começou com uma surpresa para o Corpo de Bombeiros. Um grupo de veterinários das duas cidades se apresentou para prestar os primeiros socorros aos animais atingidos pelo fogo.

A primeira providência tomada pelo grupo foi um comunicado pedindo aos moradores das proximidades que abriguem, dentro das condições de segurança possíveis, os animais que eventualmente se desloquem para áreas residenciais.

Os bombeiros, segundo o tenente Radamés, que comanda o Comando Unificado de Combate às Chamas na Serra de São José, confiam que conseguirão extinguir o fogo nesta quarta-feira.

“Conseguimos uma redução no número de focos. Além disso, estamos atuando com reforço. São 12 bombeiros, 15 voluntários do Instituto Estadual de Florestas (IEF), 10 voluntários da Defesa Civil de Tiradentes e São João del-Rei, além de brigadistas. Utilizamos, também, o helicóptero Guará, do IEF, e duas aeronaves Air Tractor, que são usadas para jogar água nos pontos mais críticos”, diz.

Chamados

Aumentou muito, em relação ao restante desse ano, o número de chamados para incêndio em matas, em Minas Gerais. Somente nas últimas 24 horas, foram 335 chamados em todo o estado, sendo 149 na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Principais Operações

Segundo o Corpo de Bombeiros, são cinco as principais operações de combate a incêndio em andamento na Unidades de Conservação (UC) do Estado.

A que mais preocupa é a da Refúgio Estadual da Vida Silvestre Libélulas da Serra de São José, em São João del-Rei e Tiradentes, que está em seu quarto dia.

No Parque Estadual Lapa Grande (PELG), também no quarto dia no combate ao fogo que atinge as áreas da Cachoeira do Guiné e Trilha do Contrarrelógio. Outro incêndio em vegetação que está no quarto dia de combate é o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB).

Dois combates a fogo estão sendo feitos na APA Sul, na Mata do Alphaville, em Nova Lima (MG), e na APA Serra do Sabonetal, em Itacarambi (MG), no Vale do Jaíba.

O incêndio na APA Águas Vertentes, no Serro, no centro-nordeste de Minas Gerais entra em seu segundo dia.