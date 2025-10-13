Duas pessoas da mesma família morrem em acidente na MG-060

Duas pessoas da mesma família morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente na tarde desta segunda-feira (13/10), na MG-060, entre São José da Varginha e Pequi. A batida envolveu um carro de passeio e um caminhão com carga de vidro.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as vítimas — três adultos e uma criança — estavam no automóvel. Duas delas morreram ainda no local. As equipes de resgate socorreram as outras com ferimentos graves.

Uma das vítimas, de acordo com os bombeiros, foi transportada de helicóptero pelo Arcanjo 02 até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, referência no atendimento a traumas graves.

Até a publicação desta matéria, a ocorrência ainda estava em andamento. Não havia detalhes sobre a dinâmica do acidente, nem sobre a idade das vítimas.

Pista interditada

O trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos da via. A carga do caminhão se espalhou pela rodovia. Os bombeiros utilizaram um caminhão de combate a incêndio para lavar e liberar a pista.

A ocorrência contou com o apoio de duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da prefeitura local. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos para liberação dos corpos.