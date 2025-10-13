Duas pessoas morrem em acidente no Triângulo Mineiro

Duas pessoas morreram em um acidente na MGC-497, entre Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (12/10). Uma das vítimas foi lançada para fora do veículo. Tanto o motorista quanto o passageiro tinham 49 anos.

Ainda não sabe de que maneira, mas, por volta das 22h30, o condutor perdeu o controle da direção do carro em que estava e saiu da pista. O veículo tombou na lateral da MGC-497. Um dos homens ficou preso nas ferragens, enquanto o outro estava caído fora do automóvel.

Militares do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas não havia tempo de salvamento. Ambas as vítimas morreram na hora.

Os corpos foram liberados ao Instituto Médico Legal e o veículo foi retirado da lateral da rodovia.