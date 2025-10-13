Acidente com dois caminhões deixa motorista preso às ferragens em BH

Um motorista de 40 anos ficou preso às ferragens em um acidente envolvendo três caminhões e um carro no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (13), próximo ao Zoológico.

De acordo com a Tenente Anna Karolina Loss, do Corpo de Bombeiros e responsável pelo resgate, o motorista apresentava suspeita de fratura no pé esquerdo e tinha escoriações pelo corpo. “A vítima foi atendida rapidamente e encaminhada para avaliação médica no hospital Odilon Behrens". Segundo ela, os demais envolvidos não sofreram ferimentos significativos.

Segundo os militares, testemunhas relataram que os caminhões maiores trafegavam em sentidos opostos na Avenida Antônio Francisco Lisboa, onde colidiram com o carro, que havia parado na extremidade da pista para tentar realizar uma conversão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente e verificar as versões relatadas pelas testemunhas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima para atendimento médico.