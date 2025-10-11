Corpos dos 5 mortos em acidente no Norte de MG serão velados em lava-jato
Vítimas, três da mesma família, viajavam em um Fiat Uno, que bateu de frente com um caminhão de leite na MGC 135, em Mirabela
compartilheSIGA
Serão sepultados na manhã deste domingo (12/10), no Cemitério Municipal de Mirabela, no Norte de Minas, os corpos dos cinco mortos em um grave acidente entre um caminhão de leite e um Fiat Uno, ocorrido no Km 312 da MCG-135, próximo à entrada da cidade, na noite de sexta-feira (10/10. Os corpos das cinco vítimas serão velados em um lava-jato do município.
Com início marcado para a tarde deste sábado (11/10), o velório coletivo será realizado no lava-jato porque o empresário Warley Antunes Aquino Alves, de 46 anos, que morreu no desastre, era o dono do estabelecimento.
O lava-jato “Paizão”, que fica localizado na MGC (estrada Montes Claros/Januária), junto à área urbana de Mirabela, deverá receber centenas de pessoas para o velório, tendo em vista que a tragédia causou uma grande comoção na cidade de 13,65 mil habitantes.
Leia Mais
Além de Warley Antunes Aquino, que dirigia o Fiat Uno, morreram no acidente a mulher dele, Liliane Alves do Nascimento, de 40; o filho do casal, Jonatas Davi Alves Aquino, de 13; e dois amigos da família: Norivaldo Rodrigues dos Santos, de 50, e Marcelo Lopes da Silva, de 39. O grupo se deslocava para um sítio da família de Warley.
As causas do acidente ainda serão investigadas. A suspeita é que o motorista do caminhão de leite, que seguia no sentido Montes Claros/Mirabela, teria entrado na contramão, batendo de frente com o Fiat Uno, que viajava em direção contrária. O condutor do caminhão fugiu do local logo depois da colisão.
O carro de passeio ficou parcialmente destruído, debaixo da cabine do caminhão, que estava vazio. As vitimas ficaram presas às ferragens e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros e liberados no final da manhã deste sábado.