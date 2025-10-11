Corpos dos 5 mortos em acidente no Norte de MG serão velados em lava-jato

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Serão sepultados na manhã deste domingo (12/10), no Cemitério Municipal de Mirabela, no Norte de Minas, os corpos dos cinco mortos em um grave acidente entre um caminhão de leite e um Fiat Uno, ocorrido no Km 312 da MCG-135, próximo à entrada da cidade, na noite de sexta-feira (10/10. Os corpos das cinco vítimas serão velados em um lava-jato do município.

Com início marcado para a tarde deste sábado (11/10), o velório coletivo será realizado no lava-jato porque o empresário Warley Antunes Aquino Alves, de 46 anos, que morreu no desastre, era o dono do estabelecimento.

O lava-jato “Paizão”, que fica localizado na MGC (estrada Montes Claros/Januária), junto à área urbana de Mirabela, deverá receber centenas de pessoas para o velório, tendo em vista que a tragédia causou uma grande comoção na cidade de 13,65 mil habitantes.

Além de Warley Antunes Aquino, que dirigia o Fiat Uno, morreram no acidente a mulher dele, Liliane Alves do Nascimento, de 40; o filho do casal, Jonatas Davi Alves Aquino, de 13; e dois amigos da família: Norivaldo Rodrigues dos Santos, de 50, e Marcelo Lopes da Silva, de 39. O grupo se deslocava para um sítio da família de Warley.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A suspeita é que o motorista do caminhão de leite, que seguia no sentido Montes Claros/Mirabela, teria entrado na contramão, batendo de frente com o Fiat Uno, que viajava em direção contrária. O condutor do caminhão fugiu do local logo depois da colisão.

O carro de passeio ficou parcialmente destruído, debaixo da cabine do caminhão, que estava vazio. As vitimas ficaram presas às ferragens e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros e liberados no final da manhã deste sábado.