Tragedia na estrada

Corpos dos 5 mortos em acidente no Norte de MG serão velados em lava-jato

Vítimas, três da mesma família, viajavam em um Fiat Uno, que bateu de frente com um caminhão de leite na MGC 135, em Mirabela

LR
Luiz Ribeiro
ID
Ivan Drummond
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/10/2025 15:31

Fiat Uno ficou debaixo da cabine de caminhão em aciente na MCG 135, em Mirabela. Cinco ocupantes do Uno morreram
Fiat Uno ficou debaixo da cabine de caminhão em aciente na MCG 135, em Mirabela. Cinco ocupantes do Uno morreram crédito: Corpo de Bombeiros/divulgação

Serão sepultados na manhã deste domingo (12/10), no Cemitério  Municipal de Mirabela, no Norte de Minas, os corpos dos cinco mortos em um grave acidente entre um caminhão de leite e um Fiat Uno, ocorrido no Km 312 da MCG-135, próximo à entrada da cidade, na noite de sexta-feira (10/10. Os corpos das cinco vítimas serão velados em um lava-jato do município.

Com início marcado para a tarde deste sábado (11/10), o velório coletivo será realizado no lava-jato porque o empresário Warley Antunes Aquino Alves, de 46 anos, que morreu no desastre, era o dono do estabelecimento.

O lava-jato “Paizão”, que fica localizado na MGC (estrada Montes Claros/Januária), junto à área urbana de Mirabela, deverá receber centenas de pessoas para o velório, tendo em vista que a tragédia causou uma grande comoção na cidade de 13,65 mil habitantes.

Além de Warley Antunes Aquino, que dirigia o Fiat Uno, morreram no acidente a mulher dele, Liliane Alves do Nascimento, de 40; o filho do casal, Jonatas Davi Alves Aquino, de 13; e dois amigos da família: Norivaldo Rodrigues dos Santos, de 50, e Marcelo Lopes da Silva, de 39. O grupo se deslocava para um sítio da família de Warley.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A suspeita é que o motorista do caminhão de leite, que seguia no sentido Montes Claros/Mirabela, teria entrado na contramão, batendo de frente com o Fiat Uno, que viajava em direção contrária. O condutor do caminhão fugiu do local logo depois da colisão.

O carro de passeio ficou parcialmente destruído, debaixo da cabine do caminhão, que estava vazio. As vitimas ficaram presas às ferragens e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros e liberados no final da manhã  deste sábado. 

acidente bombeiros lava-jato minas-gerais velorio

overflay