MORTES NA ESTRADA

Identificados os cinco mortos em acidente no Norte de MG

Acidente ocorreu no final da noite dessa sexta-feira (10/10), da rodovia MGC-135; vítimas são todas de Mirabela

Ivan Drummond
Ivan Drummond
11/10/2025 14:32

Warley, a mulher Liliane, o filho Jonatas e os amigos Marcelo e Nourival
Warley, a mulher Liliane, o filho Jonatas e os amigos Marcelo e Nourival crédito: Redes sociais

Os cinco mortos em um acidente entre um caminhão de leite e um Fiat Uno, no final da noite de sexta-feira (10/10), no quilômetro 312 da rodovia MGC-135, próxima a Mirabela, no Norte de Minas Gerais, foram identificados.

O motorista era Warley Antunes Aquino Alves, 46 anos, sua mulher, Liliane Alves do Nascimento, 40 anos, o filho do casal, Jonatas Davi Alves Aquino, 13 anos, e dois amigos da família, Norivaldo Rodrigues dos Santos, 50 anos, e Marcelo Lopes da Silva, 39 anos.

O acidente foi causado pelo motorista do caminhão de leite que está foragido. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele deixou o local assim que o acidente aconteceu.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o caminhão passou para a contramão e bateu de frente com o Fiat Uno.

Os cinco ocupantes do veículo eram moradores de Mirabela e tiveram morte imediata, presos às ferragens do Fiat Uno. O carro ficou preso, parcialmente, debaixo do caminhão. Os cinco corpo precisaram ser desencarcerados pelo Corpo de Bombeiros.

Houve derramamento de óleo na pista e foi preciso que os bombeiros jogassem pó de serragem no asfalto, para evitar derrapagens e novos acidentes. A rodovia ficou interditada, nos dois sentidos, por cerca de três horas. 

