Carro capota depois de bater em dois veículos estacionados; motorista foge

A Polícia Militar procura pelo motorista de um carro que capotou, na madrugada deste sábado (11/10), depois de bater em dois veículos que estavam estacionados na Rua Oscar Trompowsky, quase esquina com Rua Marechal Bittencourt, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele fugiu do local. A rua ficou interditada.

O acidente ocorreu por volta de 5h30. Não há testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente, mas os policiais militares que atenderam a ocorrência suspeitam que o motorista do Volvo de cor preta, placa QQM2C22, estava em alta velocidade. O local fica próximo a um quebra-molas.

A primeira batida, no Corolla cinza, placa TXA8D68, ocorreu antes do redutor. Na sequência, o Volvo começou a capotar, segundo marcas encontradas no asfalto.

Logo em seguida, bateu em outro carro, o Honda preto, placa OMA-9714, que também estava estacionado. Por fim, foi parar na esquina com o teto no chão e as rodas para o ar.

O airbag foi acionado, mas o motorista desapareceu. Um alerta foi emitido pela PM, a partir da identificação do dono do veículo, através do sistema de rastreamento da corporação.

Acordados pelo barulho

Moradores de um prédio em frente disseram ter acordado com o barulho. O engenheiro civil A. J. B., de 68 anos, proprietário do Corolla, disse que mora num apartamento dos fundos e que não ouviu nada. “Fui acordado às 6h por uma vizinha. Quando vim para a rua, não acreditei no que estava vendo. Agora é acionar o seguro”.

O proprietário do Honda estava desolado. “Nem sei o que dizer. O negócio, agora, é acionar o seguro. Não posso acreditar no que estou vendo. A ficha não caiu”.

Trânsito interrompido

O tráfego de veículos teve de ser interrompido para ônibus e caminhões, que tiveram que dar uma grande volta. O problema para esses veículos é que o acesso para continuar o trajeto passava por uma descida muito íngreme.