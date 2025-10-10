Caminhão de cimento tomba e motorista morre em Minas

Um motorista morreu depois que o caminhão de cimento que dirigia tombar na manhã desta sexta-feira (10/10), na BR-146, entre Guaxupé (MG) e São Pedro da União (MG), no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em um trecho conhecido como Serra de São Pedro. O motorista teve a morte confirmada no local e o corpo foi liberado pela perícia para ser encaminhado ao IML. O caminhão vinha de Tambaú (SP).

Os bombeiros aguardam a chegada de um guincho para a remoção do veículo e para verificar se há outras possíveis vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realiza o controle do trânsito, que é flui em apenas em meia pista.

