ACIDENTE

Motorista de caminhão morre ao bater veículo contra um ônibus em MG

Colisão aconteceu na MG-262, no trevo de acesso a Ponte Nova (MG); condutor do ônibus teve ferimentos leves

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/10/2025 08:16

Cabine ficou irreconhecível depois da colisão com o ônibus
Cabine ficou irreconhecível depois da colisão com o ônibus crédito: CBMMG/Reprodução

Um motorista morreu em um grave acidente entre um caminhão e um ônibus na noite dessa quinta-feira (9/10), na MG-262, no trevo de acesso a Ponte Nova (MG), na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia no sentido Belo Horizonte quando bateu contra um ônibus municipal. A cabine do caminhão ficou retorcida.

O motorista do ônibus teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Gavazza, que fica na região. O condutor do caminhão morreu no local.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investigar as causas do acidente.

