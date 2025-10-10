Motorista de caminhão morre ao bater veículo contra um ônibus em MG
Colisão aconteceu na MG-262, no trevo de acesso a Ponte Nova (MG); condutor do ônibus teve ferimentos leves
compartilheSIGA
Um motorista morreu em um grave acidente entre um caminhão e um ônibus na noite dessa quinta-feira (9/10), na MG-262, no trevo de acesso a Ponte Nova (MG), na Zona da Mata.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia no sentido Belo Horizonte quando bateu contra um ônibus municipal. A cabine do caminhão ficou retorcida.
Leia Mais
O motorista do ônibus teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Gavazza, que fica na região. O condutor do caminhão morreu no local.
A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investigar as causas do acidente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia