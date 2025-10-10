Assine
overlay
Início Gerais
FUGA DO LOCAL

Acidente na Via Expressa destrói caminhonete e deixa ferido na Grande BH

Motorista foi socorrido para hospital de Contagem com corte no pescoço; caminhão envolvido no acidente fugiu do local

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/10/2025 07:34

compartilhe

SIGA
x
Caminhonete ficou destruída com o impacto da batida
Caminhonete ficou destruída com o impacto da batida crédito: TransCon/Reprodução

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou uma pessoa ferida na madrugada desta sexta-feira (10/10), na Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon), a batida ocorreu na altura do Bairro Capelinha, no sentido Belo Horizonte.

Leia Mais

O motorista da caminhonete sofreu um corte no pescoço e foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem. O motorista do caminhão fugiu depois do acidente.

Imagens registradas no local mostram que a caminhonete ficou destruída com o impacto da batida. O reboque foi chamado para a retirada do veículo e o trânsito é lento na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito contagem ferido grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay