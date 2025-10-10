Acidente na Via Expressa destrói caminhonete e deixa ferido na Grande BH
Motorista foi socorrido para hospital de Contagem com corte no pescoço; caminhão envolvido no acidente fugiu do local
Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou uma pessoa ferida na madrugada desta sexta-feira (10/10), na Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon), a batida ocorreu na altura do Bairro Capelinha, no sentido Belo Horizonte.
O motorista da caminhonete sofreu um corte no pescoço e foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem. O motorista do caminhão fugiu depois do acidente.
Imagens registradas no local mostram que a caminhonete ficou destruída com o impacto da batida. O reboque foi chamado para a retirada do veículo e o trânsito é lento na região.
