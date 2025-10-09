Carro cai sobre três casas na Grande BH ao fugir de perseguição policial
Motorista sofreu ferimentos leves; Defesa Civil foi acionada para avaliar a gravidade dos danos causados nos imóveis
compartilheSIGA
Uma perseguição policial na BR-381 terminou com um carro despencando de uma ribanceira e atingindo três casas na madrugada desta quinta-feira (9/10), no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Grande BH.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu depois do motorista tentar fugir de uma abordagem, por volta das 4h50. Ele sofreu escoriações leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Leia Mais
A Polícia Militar está no local para registro da ocorrência e a Defesa Civil foi acionada para verificar se houve comprometimento estrutural das residências.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização