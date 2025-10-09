Assine
ACIDENTE E DESTRUIÇÃO

Carro cai sobre três casas na Grande BH ao fugir de perseguição policial

Motorista sofreu ferimentos leves; Defesa Civil foi acionada para avaliar a gravidade dos danos causados nos imóveis

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/10/2025 09:11 - atualizado em 09/10/2025 09:12

Perseguição termina com carro caindo em Ribanceira às margens da BR-381
Perseguição termina com carro caindo em Ribanceira às margens da BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma perseguição policial na BR-381 terminou com um carro despencando de uma ribanceira e atingindo três casas na madrugada desta quinta-feira (9/10), no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Grande BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu depois do motorista tentar fugir de uma abordagem, por volta das 4h50. Ele sofreu escoriações leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar está no local para registro da ocorrência e a Defesa Civil foi acionada para verificar se houve comprometimento estrutural das residências. 

Matéria em atualização

Perseguição policial termina com carro em ribanceira na BR-381
Perseguição policial termina com carro em ribanceira na BR-381 Redes Sociais/Reprodução

br-381 grande-bh perseguicao pm policia-militar

overflay