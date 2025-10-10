Suspeitos apedrejam veículos que passavam na BR-381, em BH

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o apedrejamento de três veículos que passavam pela BR-381, na saída de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (9/10). De acordo com PRF), os ataques aconteceram no km 441 da rodovia, em Ravena, distrito de Sabará (MG).

Entre os veículos atingidos estão dois caminhões e um ônibus de turismo da empresa Pássaro Verde. Testemunhas relataram que as pedras foram lançadas por pessoas escondidas na mata às margens da rodovia.

Imagens mostram o para-brisa dos veículos quebrado. No caso do ônibus, os estilhaços chegaram a atingir o motorista. Os suspeitos não foram localizados e a motivação ainda é desconhecida.

Em grupos de caminhoneiros nas redes sociais, circula o alerta de que esse tipo de ação é usado por criminosos para forçar motoristas a pararem, facilitando roubos. A recomendação é que os condutores parem em local seguro e afastado para verificar os danos.