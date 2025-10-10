Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Suspeitos apedrejam veículos que passavam na BR-381, em BH

PRF registrou três casos na noite dessa quinta (9/10); caminhoneiros alertam que criminosos usam as pedras para forçar paradas e cometer assaltos

Wellington Barbosa
10/10/2025 10:56 - atualizado em 10/10/2025 10:59

Ônibus da Pássaro Verde ficou com o para-brisa destruído depois da pedrada recebida
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o apedrejamento de três veículos que passavam pela BR-381, na saída de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (9/10). De acordo com PRF), os ataques aconteceram no km 441 da rodovia, em Ravena, distrito de Sabará (MG).

Entre os veículos atingidos estão dois caminhões e um ônibus de turismo da empresa Pássaro Verde. Testemunhas relataram que as pedras foram lançadas por pessoas escondidas na mata às margens da rodovia.

Imagens mostram o para-brisa dos veículos quebrado. No caso do ônibus, os estilhaços chegaram a atingir o motorista. Os suspeitos não foram localizados e a motivação ainda é desconhecida.

Em grupos de caminhoneiros nas redes sociais, circula o alerta de que esse tipo de ação é usado por criminosos para forçar motoristas a pararem, facilitando roubos. A recomendação é que os condutores parem em local seguro e afastado para verificar os danos.

bh br-381 caminhao minas-gerais onibus ravena sabara

