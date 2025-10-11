Assine
TRAGÉDIA

Cinco morrem presos às ferragens em acidente com caminhão no Norte de MG

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão entrou na contramão e atingiu o Fiat Uno

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/10/2025 09:44

Caminhão passou para a contramão e bateu de frente contra Fiat Uno
O motorista do caminhão, que estava vazio, fugiu do local antes da chegada do resgate crédito: CBMMG

Está foragido o motorista de um caminhão de leite que bateu de frente com um carro, provocando a morte de seus cinco ocupantes. O acidente ocorreu no fim da noite de sexta-feira (10/10), no quilômetro 312 da rodovia MGC-135, próximo a Mirabela (MG), na Região Norte.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, o caminhão de leite, que estava vazio, passou para a contramão e bateu de frente com o Fiat Uno.

Os cinco ocupantes do veículo eram moradores de Mirabela e tiveram morte imediata. O carro acabou parcialmente preso debaixo do caminhão e os corpos ficaram presos às ferragens, o que exigiu que o Corpo de Bombeiros fizesse o desencarceramento.

O motorista do caminhão fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.

Houve derramamento de óleo na pista e foi preciso que os bombeiros jogassem pó de serragem no asfalto para evitar derrapagens e novos acidentes. A rodovia ficou interditada, nos dois sentidos, por cerca de três horas.

