BR-251: acidente mata todos ocupantes de ambulância em Minas

Todos os ocupantes de uma ambulância morreram depois do veículo bater na traseira de um caminhão na noite dessa quinta-feira (9/10), na BR-251, em Unaí (MG), no Noroeste do estado.

O acidente aconteceu no no km 886 da rodovia e envolveu uma ambulância da Prefeitura de Unaí, modelo Fiat Fiorino, e um caminhão carregado com silo. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para atender à ocorrência.

A ambulância era conduzida por um homem de 55 anos e transportava duas mulheres, de 66 e 73 anos. Todos os ocupantes morreram no local. Com o impacto da batida, o veículo ficou com a frente destruída

O motorista do caminhão, de 40 anos, não se feriu. Ele relatou que seguia sentido Unaí quando sentiu o impacto na traseira do veículo e parou no acostamento. O teste do etilômetro deu negativo para ingestão de álcool.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e liberou os corpos para o Instituto Médico-Legal (IML). O Corpo de Bombeiros atuou na retirada das vítimas e na limpeza da pista, que foi liberada depois da remoção dos veículos.