BR-251: acidente mata todos ocupantes de ambulância em Minas
O motorista do veículo e duas passageiras morreram ao baterem na traseira de um caminhão em Unaí (MG)
Todos os ocupantes de uma ambulância morreram depois do veículo bater na traseira de um caminhão na noite dessa quinta-feira (9/10), na BR-251, em Unaí (MG), no Noroeste do estado.
O acidente aconteceu no no km 886 da rodovia e envolveu uma ambulância da Prefeitura de Unaí, modelo Fiat Fiorino, e um caminhão carregado com silo. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) para atender à ocorrência.
A ambulância era conduzida por um homem de 55 anos e transportava duas mulheres, de 66 e 73 anos. Todos os ocupantes morreram no local. Com o impacto da batida, o veículo ficou com a frente destruída
O motorista do caminhão, de 40 anos, não se feriu. Ele relatou que seguia sentido Unaí quando sentiu o impacto na traseira do veículo e parou no acostamento. O teste do etilômetro deu negativo para ingestão de álcool.
A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e liberou os corpos para o Instituto Médico-Legal (IML). O Corpo de Bombeiros atuou na retirada das vítimas e na limpeza da pista, que foi liberada depois da remoção dos veículos.