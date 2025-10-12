Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente entre carro e van escolar deixa feridos e interdita a BR-381

Rodovia foi fechada nos dois sentidos devido à colisão, o que provoca já provoca congestionamentos na altura de Caeté, na Região Metropolitana de BH

Denys Lacerda
Denys Lacerda
12/10/2025 18:39

Acidente aconteceu no Km 423, sentido Belo Horizonte
Acidente aconteceu no km 423 da BR-381, na pista sentido Belo Horizonte crédito: Reprodução/Redes sociais

A colisão entre uma van escolar e um carro na BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou ao menos quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

O acidente aconteceu no km 423, no sentido Belo Horizonte, próximo ao trevo que dá acesso ao município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 18h23, a rodovia está interditada em ambos os sentidos. Nas redes sociais, motoristas que trafegam pela rodovia relatam terem ficado mais de uma hora parados devido ao congestionamento.

Aplicativos de monitoramento de trânsito mostram que a lentidão atinge os dois sentidos da vida. A melhor alternativa para desviar da interdição, em ambos os sentidos, é seguir pela BR-262, em Sabará.

O Corpo de Bombeiros chegou a se deslocar para atender a ocorrência, mas o resgate das vítimas ficou a cargo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda segundo a corporação, a Nova 381, concessionária responsável pelo trecho, aplicou serragem na vida para eliminar o risco de novos acidentes.

*Reportagem em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 caete regiao-metropolitana-de-belo-horizonte transito

overflay