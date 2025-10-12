MG: idoso despenca 8 metros em cisterna desativada e é resgatado
Ocorrência foi registrada na noite desse sábado (11/10), no Bairro Boa Vista, em Caetanópolis. Bombeiros removeram a vítima com ferimentos leves
Um idoso de 73 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) depois de cair em uma cisterna desativada de oito metros de profundidade. A ocorrência foi registrada no Bairro Boa Vista, em Caetanópolis, na Região Central de Minas, na noite desse sábado (11/10).
Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima consciente e orientada no fundo da estrutura, que estava sem água. No entanto, ele estava com um ferimento na cabeça e sentia fortes dores na coluna e na pelve.
De acordo com os bombeiros, para o resgate foram usadas técnicas de ancoragem, montagem de sistema de redução de força e içamento controlado. “Um dos militares desceu até o fundo da cisterna para prestar o primeiro atendimento à vítima, garantindo em seguida seu resgate seguro até a superfície”, informou a corporação.
O idoso recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local e foi conduzido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado até o Hospital Municipal de Sete Lagoas para avaliação médica.
Durante a ocorrência, os moradores do imóvel e familiares da vítima foram orientados sobre a importância de isolar e sinalizar adequadamente estruturas desativadas, para prevenir novos acidentes.