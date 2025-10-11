Assine
RESGATE NAS ALTURAS

MG: gata presa em coqueiro é resgatada depois de cinco dias

Gatinha escalou a árvore no quintal da casa de vizinho e não conseguiu descer. Ela ficou cinco dias presa na copa do coqueiro, a mais de oito metros de altura

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Repórter
11/10/2025 17:46

Bombeiros resgatam gata que subiu em coqueiro e não consegui descer
Tutor do felino afirmou que essa foi a terceira vez que o pet escalou a árvore e precisou ser resgatada crédito: CBMMG / Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar uma gata que estava presa em cima de um coqueiro há cinco dias. O salvamento aconteceu no Bairro Brasilina, em Januária, na Região Norte de Minas Gerais, nessa sexta-feira (10/10). 

O pet escalou a árvore no quintal do vizinho de seu tutor e não conseguiu descer. Não aguentando mais ver a angústia do animalzinho, o responsável pela gata resolveu acionar os bombeiros.

Ainda conforme os militares, o tutor do felino afirmou que essa foi a terceira vez que o pet escalou a árvore e precisou ser resgatada. 

De acordo com a corporação, a gatinha estava na copa do coqueiro, a mais de oito metros de altura. Ela foi entregue ao tutor que a levou para casa e ofereceu água e comida.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros minas-gerais resgate

overflay