BH: buscas por jovem que caiu no Arrudas seguirão pelo quinto dia

As buscas pelo repositor Luiz Gustavo Santiago, de 23 anos, desaparecido desde a última quarta-feira (8/10) quando caiu de motocicleta no leito do Ribeirão Arrudas, seguem neste final de semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos foram interrompidos no começo da noite deste sábado (11) e serão retomados na manhã de domingo (12) - quando completará cinco dias de buscas. Paralelamente, a família de Luiz tem procurado por conta própria o ente desaparecido.

Mais cedo, moradores do entorno das buscas localizaram o que poderia ser o corpo de Luiz, mas os bombeiros, ao se aproximarem do local, descobriram se tratar de um amontoado de entulho envolvo por um cobertor e peças de roupa.

Este sábado foi o quarto dia das buscas por Luiz, que estava na garupa da moto pilotada por um amigo quando ambos caíram no leito do Arrudas. O piloto foi encontrado ainda na quarta-feira pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem, enquanto que o garupa segue desaparecido. A moto, por sua vez, não chegou a cair no córrego - as circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Familiares e amigos de Luiz, que trabalha como repositor em um galpão, têm feito uma procura independente. O irmão dele, Igor Santiago, de 30 anos, ansioso por uma resposta, tem cobrado um suporte maior dos órgãos de segurança. “Estamos precisando de um apoio dos policiais e dos bombeiros para nos ajudar mais”.

Segundo os bombeiros, as buscas foram interrompidas neste sábado devido ao período noturno. Pela manhã, os trabalhos haviam como referência a represa da empresa Fertiligas, na Vila Marzagão, em Sabará. Além das buscas diretamente no leito do córrego, bombeiros têm utilizado drones e adentrado em galerias.

Anteriormente, Igor contou ao Estado de Minas que o irmão voltava de um evento com amigos. Uma possível explicação para o acidente dada por Igor é de que a moto seguia pela Avenida dos Andradas quando, em algum ponto entre a Faculdade da Santa Casa e o Shopping Boulevard, foi fechada por um veículo. Na sequência, Luiz e o amigo caíram na água.

Depois do acidente, amigos que estavam em outros veículos ligaram para a família de Luiz, que prontamente foi ao local do acidente. Desde então, familiares do repositor, incluindo sua companheira, Vitória Beatriz Amaral, de 20 anos, grávida de seis meses, realizam buscas pelo leito do Arrudas - o casal, inclusive, tem uma filha de três anos.

Com informações de Giovanna de Souza e Ivan Drummond