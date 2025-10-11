Ouro Branco suspende rodeio de festa por alegação de maus-tratos a animais

Seguindo recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Prefeitura de Ouro Branco, na Região Central do estado, suspendeu o rodeio que seria um dos destaques do 39º Festival da Batata, marcado para ser realizado na cidade entre 23 e 26 de outubro.

A provável ocorrência de maus-tratos a animais levou a promotoria a solicitar o cancelamento da atração, após ser procurada por organização não-governamental, com o argumento de que acontecimentos assim podem causar sofrimento aos bichos. A determinação coloca em oposição quem está a favor da tradição, e ambientalistas e defensores dos direitos dos animais.

A ONG Recanto dos Animais de Ouro Branco foi a que acionou o órgão para suspender o rodeio. Em sessão da Câmara Municipal nesta semana, o vereador Ivanildo da Silva (Republicanos) comunicou a decisão e lamentou o cancelamento, mencionando o impacto econômico que o rodeio significa para a cidade, sendo inclusive uma fonte geradora de empregos, segundo ele. O parlamentar, no entanto, ponderou que a medida visa evitar problemas e possíveis ações judiciais.

A intenção da Prefeitura, ainda conforme o parlamentar, é promover outras atividades alternativas, como concurso de marcha, fazendinhas para crianças e o motoqueiro maluco.



O presidente da Câmara Werley Pereira pediu que a administração municipal esclareça os caminhos do evento e a vereadora Branca Castilha (União) também solicitou que o Executivo seja transparente quanto às razões para a determinação.

Em setembro, quando era feito o planejamento da Festival da Batata, o prefeito havia enaltecido a volta do rodeio, que não acontecia há mais de dez anos. Sávio Fontes anunciou a atração como uma das principais novidades da festa, o que logo ocasionou as reações contrárias.

A Prefeitura foi às redes sociais falar sobre a situação. Em post no perfil oficial no Instagram, o ógão informa que a decisão de respeitar a recomendação do MP "reafirma o compromisso da administração com a responsabilidade, o respeito às normas e a atuação transparente junto aos órgãos públicos. Em substituição, a arena do festival contará com quatro novas atrações voltadas ao agronegócio, preservando o espírito tradicional da festa e fortalecendo o vínculo com o setor que impulsiona o desenvolvimento da nossa região", diz o texto.



A Prefeitura divulgou ainda que vai ouvir a população para acolher sugestões e avaliar outras possibilidades na programação das próximas edições do evento. Já parte do calendário de Ouro Branco, a festa deste ano tem na programação músicos de renome nacional, e atividades para todas as idades.

